Brio 300 veebikaamerate seeriasse (Brio 300 ja Brio 305) kuuluvad Full HD resolutsiooniga (1080p) veebikaamerad, millel on hea dünaamiline kontrastsus, automaatne valguse korrigeerimine ja müravähendusega digitaalne mikrofon, millega on kasutajad selgelt näha ja kuulda vaatamata nõrgale valgustusele või taustamürale.

Veebikaamerad ühendatakse arvutitega USB-C pordi kaudu, mis muudab videokõnega liitumise lihtsaks. Pärast kõne lõppu annab sisseehitatud katte kiire kaamera peale pööramine kasutajatele kindlustunde, et objektiiv on blokeeritud ja töökohta pole enam näha.

Ebatavaline koonusekujuline disain lisab isikupärasust. Valge, grafiithalli ja roosa värvusega veebikaamerad sobivad kokku Logitechi vastavat värvi hiirte ja klaviatuuridega.

IT meeskondade jaoks, kes tegelevad töötajate töökohtade ja kodukontorite varustamisega, ühilduvad Brio 300 veebikaamerad enamiku videokonverentside platvormidega ning on sertifitseeritud kasutamiseks Microsoft Teams, Zoom ja Google Meet keskkondades. Brio 305 saab kergesti kasutada erinevates organisatsioonides ja hallata eemalt Logi Sync abil, mille tulemusena on abipunktidesse pöördumisi vähem.

Logitech H390 peakomplekti uued värvid

Koos Brio seeriaga on tootevalikusse lisandunud uued Logitech H390 peakomplekti värvid.

Nüüd on need saadaval ka valge ja roosa värviga. Peavarustuse mugav konstruktsioon aitab teha kogu päeva koostööd kolleegidega, pärast tööd aga veeta aega muusikat kuulates või mängides.

H390 tagab selged internetikõned lihtsa isehäälestuva USB-A ühenduse ja müravähendusega mikrofoniga, mille tõttu on see hea valik ühendamiseks Brio 300 veebikaameraga videokõnede jaoks internetis.

Hinnad ja saadavus

Brio 300 ja Brio 305 tulevad müügile kogu maailmas selle aasta jaanuaris veebilehel logitech.com ning peamiste jaemüüjate juures. Mõlema veebikaamera soovituslik jaehind on 79,99 eurot ja H390 peakomplektil 49,99 eurot.