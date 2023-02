Garmin esitles uut stiilset hübriidnutikella vívomove Trend, mis ühendab klassikalise analoogkella disaini oluliste tervise-, treeningu- ja nutifunktsioonidega. Kell võimaldab nutitelefoni märguandeid ja Garmin Pay viipemakseid, stressitaseme jälgimist kogu päeva jooksul, une jälgimist, eellaaditud tegevusi ja palju muud. See on kaasaegne viis püsida ühenduses, jälgides samas oma tervise- ja treenituse andmeid.

Nutikella režiimis kestab aku kuni viis päeva. Ja kui on vaja kella laadida, saab seda mugavalt teha enamiku Qi-sertifikaadiga juhtmevabade laadimisaluste abil.

Vívomove Trend on loodud nii, et see näeks välja nagu klassikaline analoogkell. See on päriselt tiksuv osutitega ajanäitaja ning kogu sihverplaadi ulatuses on peidetud ekraan, mida kuvatakse ainult vajadusel. Puutetundliku ekraani kasutamisel liiguvad kella seierid tahaplaanile, muutes tervisestatistika, nutimärguannete ja muu info vaatamise lihtsaks.

Roostevabast terasest raami, kuplikujulise klaasi ja mugava silikoonrihmaga vívomove Trend on saadaval mitmes trendikas värvitoonis, sh kiltkivi/must, virsikukarva kuld/elevandiluu, kreemikas kuld/prantsuse hall ja hõbe/uduhall. Kliendid saavad ka ise oma kella vívomove Trend loomisel kaasa lüüa, valides ja sobitades rihmasid ning raame rakenduses Your Watch, Your Way, mille nad leiavad veebisaidilt garmin.com.

Kellaga vívomove Trend saab vastu võtta tekstsõnumeid ning vaadata sotsiaalmeedia värskendusi, e-kirju ja muud infot otse randmelt, ühendades seadme Apple või Android nutitelefoniga. Android-nutitelefoniga kasutajad saavad sõnumitele kellast kiirvastustekstidega vastata. Ringi liikudes saab turvaliselt kasutada viipemakselahendust Garmin Pay kõigis seda võimalust pakkuvates kauplustes.

Turva- ja jälgimisfunktsioonid aitavad kasutajatel saata valitud kontaktidele sõnumi oma täpse asukohaga (kui see on saadaval). Seade võib teatud väljas toimuvate tegevuste ajal ka automaatselt sõnumi saata.

Kasutajad saavad tasuta nutitelefonirakenduse Garmin Connect abil jälgida ka oma tervise- ja treeninguandmeid, suhelda ja võistelda sõpradega, registreeruda väljakutsetele ja teha muudki – liitumisleping ei ole vajalik.

vívomove Trendi tervisejälgimisfunktsioonid on järgmised:

Body Battery energiaseire – jälgida oma hetke energiataset kogu päeva jooksul;

pulsimõõdik randmelt – saab jälgida oma südame löögisagedust ööpäev läbi ja saab teateid ebatavalise südametegevuse (kõrge/madal pulss) kohta, kui keha on puhkeolekus;

une jälgimine ja uneskoor: saab ülevaate oma keha taastumisest;

Pulse Ox – jälgib vere hapnikuga küllastumist;

stressi jälgimine – ülevaade sellest, kui rahulik, tasakaalukas või stressirohke on olnud päev;

naiste puhul tervise jälgimine – kasutada saab nutitelefoni rakendust Garmin Connect oma menstruaaltsükli või raseduse jälgimiseks; registreerida oma sümptomeid, saab treening- ja toitumissoovitusi ning palju muud. Lisaks saab kasutada kellas naiste tervise jälgimise rakendust Women’s Health Tracking, et vaadata ja salvestada teavet otse oma randmelt.

Nutikella on võimalik ühendada ühilduva nutitelefoni GPS-iga, et jälgida õues jalutamise, jooksu või rattasõidu ajal täpselt läbitud vahemaad, tempot ja kiirust.

Lisaks sisaldab vívomove Trend funktsiooni Garmini Fitness Age, mis võtab arvesse kasutaja kronoloogilist vanust, iganädalast aktiivsust, puhkeoleku pulssi ja KMI-d ehk keha rasvaprotsenti, et hinnata, kas keha on oma tegelikust vanusest noorem või vanem, ning jagab nõuandeid, kuidas oma kehalist vanust vähendada.

Kella vívomove Trend jaemüügihind on soovituslikult 329,99 eurot.