Garmini nutikellad mängivad olulist rolli eelseisval mehitatud kosmoselennul Polaris Dawn. Kosmosemissiooni meeskonnaliikmed kannavad lennu ajal Garmini nutikellasid fēnix 7, mis aitavad teadlastel paremini mõista, kuidas kosmosereisid inimkehale mõjuvad.

Seiklusteks sobivate nutikellade fēnix® 7 abil saadud ülitäpsed terviseandmed annavad kosmoselennu mõjudest inimkehale ööpäevaringse ülevaate. Koguni viiepäevase missiooni jooksul, kuhu starditakse SpaceXi raketiga Falcon 9 NASA Kennedy kosmosekeskusest Floridas, jälgivad ja koguvad teadlased pidevalt lennumeeskonna liikmete biomeetrilisi andmeid, nagu pulsisagedus, pulssoksümeetria ja unerütm – seda kõike kella ühe aku tööaja jooksul.

"Garminil on au osaleda selles põnevas uurimistöös, mis avardab meie arusaama sellest, kuidas inimkeha kohaneb kosmoselendudel ettetulevate raskete oludega. Tänu meie nutikellade akude erakordsele tööajale saavad teadlased pidevalt jälgida kõiki nelja meeskonnaliiget nii nende ärkveloleku kui ka puhkeajal. Seda saab teha ilma katkestusteta, mida oleks muidu vaja kella aku laadimiseks," sõnas Garmini globaalse müügi asepresident Dan Bartel.

Ajaloolise missiooni Polaris Dawn, mille käigus püütakse jõuda Maa kõrgeimale mehitatud lendudega katsetatud orbiidile ja sooritada esimese kommertsväljumise avakosmosesse, tervishoiu- ja biomeditsiiniuuringuid toetab Baylori meditsiinikolledži kosmosetervise tõlgendamise uuringute instituut (TRISH).

Polaris Dawni ja TRISHi meeskonnad valisid missiooniks Garmini nutikellad, sest nende akudel on pikk tööaeg, need on vastupidavad ning võimaldavad kasutada paljusid tervise jälgimise funktsioone.

"Garmini nutikellade fēnix abil kogutud biomeetrilised andmed võimaldavad meil paremini mõista, kuidas keha kohaneb kosmoses valitsevate tingimustega," ütles TRISHi biomeditsiini vaneminsener Jimmy Wu. "Kui füsioloogilised andmed on kogutud, lisatakse need andmebaasi TRISH EXPAND, mis aitab praegustes ja tulevastes uuringutes mõista inimeste tervist ja jõudlust kõigis ka edaspidi toimuvates mehitatud kosmosemissioonides."

SpaceXi rakett Falcon 9 stardib Canaverali neemel asuvast NASA Kennedy kosmosekeskusest hiljemalt käesoleva aasta märtsis, et toimetada Polaris Dawni meeskond kosmoselaevale Dragon. Polaris Dawn on esimene programmi Polaris kolmest mehitatud kosmoselendude missioonist. Polaris Dawni eesmärk on jõuda Maa kõrgeimale mehitatud lendudega katsetatud orbiidile, jõuda esimese kommertsväljumiseni avakosmosesse, viia ellu ulatuslikke uuringuid, et parandada meie arusaama inimeste tervisest Maal ja edaspidi ka pikaajaliste kosmoselendude ajal, ning katsetada kosmoses Starlinki lasersidet.