Tallinna abilinnapea Joosep Vimm kuulutas täna toimuval innovatsioonifoorumil MELT välja järjekordse Tallinnovationi konkursi. Tallinna linna ning teadus- ja ärilinnaku Tehnopol koostöös korraldatava innovatsioonikonkursi eesmärgiks on leida targa linna lahendusi, mis muudavad linna teenuseid ja keskkonda mugavamaks. Juba teist aastat järjest investeeritakse targa linna lahendustesse kokku kuni 100 000 eurot.

Innovatsioonikonkursiga võtab Tallinn kasutusele nüüdisaegsed targa linna lahendused, mis muudavad linna kaasaegsemaks, inimsõbralikumaks, säästlikumaks ja kaasavamaks. Ettevõtmine elavdab linna ja tehnoloogiaettevõtete koostööd, luues võimalusi uudsete riistvarapõhiste toodete ja teenuste testimiseks, kasutamiseks ning arendamiseks.

Tallinnovationi targa linna lahendusi otsiv innovatsioonikonkurss toetab linna loodud Test in Tallinn kontseptsiooni, täiendades võimalust Tallinnas testida konkreetse ajaperioodi vältel ja rahastuse toel.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm soovitab võimalusest kindlasti kinni haarata. „Tallinnovationilt on hoogu juurde saanud mitmed nüüdseks edukad ideed. Tallinn on piisavalt suur, aga ka piisavalt väike, et siin oleks samal ajal paindlikud võimalused testimiseks ning tulemustel usaldusväärsus suurematele turgudele sisenemisel,“ ütles Vimm.

Innovatsioonikonkursile on oodatud Tallinnasse registreeritud ettevõtted. Rohepealinnast kantuna on eriti tervitatud ideed, mis väärindavad ressursse, suurendavad kestlikkust ja pakuvad lahendusi liikuvusele. Idee esitanutel on võimalus saada rahalist toetust, piloteerida oma projekti, saada Tallinna linnalt kontakte, nõuandeid ja vahendeid ning kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol tegevjuhi Indrek Orava sõnul annab konkurss hea võimaluse toetada uuenduslikke tehnoloogilisi ideid. „Läbi Tallinnovationi saavad ettevõtted oma toodete ja teenuste jaoks rahalist toetust ja testimisvõimaluse Tallinnas. See on vajalik samm ettevõtete kasvuambitsiooni realiseerimiseks. Tehnopol toetab ettevõtteid omalt poolt uute teadmiste, praktiliste kogemuste ja kontaktivõrgustikuga,” ütles Orav.

Tallinna linn ja Tehnopol korraldavad Tallinnovationi konkurssi juba neljandat korda. Varasemalt on konkursil rahastuse saanud BiKeep, KrattWorks, R8 Technologies, Solintel, Teede Tehnokeskus, Fusebox, Aiotex, 10Lines, MyPak Solutions, Koduandur, FudLoop, Thinnect, FOB Solutions ja MyGames. Kokku on aastate jooksul nutikatesse lahendustesse investeeritud 200 000 eurot.

Kandideerimine on avatud ja taotlusi saab esitada kuni 31. maini 2023.

Varakult idee esitamise eeliseks on võimalus tagasiside põhjal oma taotlust täiendada ja lisainfot saada. Konkursi kohta saab põhjalikumalt lugeda ja taotlusi esitada veebilehel innovatsioonifond.tehnopol.ee.