Logitech tõi välja oma uue tööhiire, mille jaoks pole vaja USB pesa ohverdada, sest see töötab üle Bluetoothi. Lisaks pakub uus mudel vaikust. Hiir klõbiseb minimaalselt.

Logitech M240 Silent Bluetooth vabastab kontoriinimese nendest lõpututest donglitega jamamisest USB pesades, sest hiiretootjal on neid päris palju erinevaid. Kontoritööks aga on Bluetooth igati kiire ja püsiv ühendus.

Lisaks on see kontorihiir Logitechi valikus kõige taskukohasem.

Juhtmevaba hiir seob end mõne sekundiga ning vabastab töölaual ruumi, olles ühenduses nii arvuti kui tahvelarvutiga, kuidas parajasti vaja. Traadita Bluetoothi side ulatub kuni 10 meetri kaugusele.

Saadaval on grafiithall, valge või roosa mudel, reisisõbralikku hiirt on lihtne ka kaasa võtta. Hiire patarei kestab on 18 kuud ja automaatne puhkerežiim aitab pikendada patareide tööaega. Hiljutine tootlikkuse uuring näitas, et töötamine sülearvutil hiirega M240 Silent on 30% kiirem ja 50% tõhusam, kui puuteplaadiga. Lisaks on hiirel ülivaiksed klõpsud, tekitades sama rahuldava klõpsutunnetuse juures 90% vähem klõpsumüra, mis ei häiri kasutajat ega inimesi teie ümber.

M240 Silent on ehitatud järgides Logitechi tüüpilisi kvaliteedistandardeid ja jätkusuutlikkust. Mugav mõlema käe disain järgib kas parema või vasaku käe loomulikku kõverust. Kõik Logitechi tooted on sertifitseeritud süsinikuneutraalsetena. Lisaks sisaldavad hiire plastosad tarbimisjärgselt taaskasutatavat (PCR) plasti – 48% grafiithallil ja 37% valkjal ja roosal hiirel.

Soovitatav hind on ligi 28 eurot.