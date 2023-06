Garmin teatas täna, et toob turule sarja epix™ Pro uue põlvkonna võimekad GPS-nutikellad, millel on vastupidav disain ja pikk aku tööaeg. Need on saadaval kolmes eri suuruses, kõik selge AMOLED-ekraani ja samuti treening- ning navigeerimisfunktsioonidega. Aku tööaeg on kuni 31 päeva.

Epix Pro seeria võimaldab kogu päeva kestvat terviseseiret ja treeningumõõdikute jälgimist, mis aitab kasutajatel aktiivsena püsida. Valida saab kolme eri suuruse vahel – 42 mm, 47 mm ja 51 mm. Igaühel neist on sisseehitatud LED-lamp, mis on abiks mis tahes hämaras olukorras.

Garmin teatas täna ka seeriast fēnix® 7 Pro – päikesepatareiga laetavatest multispordi GPS-nutikelladest. Need pakuvad ülevaadet jõudlusest, täiustatud kaardistamisvõimalusi ning ööpäevaringse tervise ja heaolu jälgimise võimalusi.

fēnix 7 Pro seeria on loodud igapäevaseks kasutamiseks. Iga sisseehitatud LED-lambi ja päikesepatareiga laetav mudel pakub nutikella režiimis kuni 37 päeva ja ekspeditsioonirežiimis kuni 139 tundi aku tööaega.

Nutikellaseeria Garmin epix Pro

Mis on epix Pro seerias uut?

Valida saab kolme erineva, teie randmele kõige paremini sobiva suuruse vahel.

Sisseehitatud muudetava valgustugevuse ja vilkuva režiimiga LED-lamp, mis tagab pimedas treenimisel parema ohutuse.

Red Shift Mode muudab ekraani tonaalsuses punaseks, aidates kasutajatel paremini pimedusega kohaneda ning vähendada unetsükli häireid.

Kümnete uute eellaaditud tegevuste, sealhulgas jalgpall, korvpall, reketispordialad, ratsutamine ja paljude muude spordialade kasutamine võimaldab püsida aktiivsena.

Täiustatud treeningfunktsioonide abil saate oma treeningvormist ja selle tasemest parema ülevaate.

Funktsiooni Up Ahead kasutavad jooksjad näevad nüüd kaardil konkreetseid POI-kontrollpunkte (huvipakkuvaid punkte, nt abijaamu), saades paremini aru, mis ees ootab.

Optimeeritud pulsisageduse andur võimaldab multispordi režiimis täiustatud tulemuslikkuse jälgimist.

Uus ilmastikuolude kaartide kuvamine muudab eelseisvate ilmaolude jälgimise lihtsamaks.

Reljeefivarjutus muudab topograafilised kaardid hõlpsamini loetavaks ja mõistetavaks.

Ööpäevaringseks kandmiseks mõeldud Epix Pro seerias on paindlik ja sportlik disain ühendatud vastupidavate materjalidega nagu safiirklaas ja titaan, kusjuures igal mudelil on täisvärviline AMOLED-ekraan. Puutetundlik ekraan täiendab klassikalist viie nupuga disaini, võimaldades kiiret juurdepääsu kaartidele, treeningstatistikale, nutisõnumitele ja teistele funktsioonidele. Laias valikus metallist, nahast, nailonist ja silikoonist QuickFit™ rihmadega kantav epix Pro seeria sobib nii kontori koosolekuruumi kui ka jõusaali. Kliendid saavad ka ise oma epix Pro kujundamisel kaasa lüüa, valides ja sobitades rihmasid ning raame rakendustes Your Watch ja Your Way või veebisaidil garmin.com.

Kümnete sisseehitatud spordirakendustega, mille seas on uued meeskonnaspordialad (jalgpall, pesapall, softball jt), tagab epix Pro seeria andmed ja ülevaate iga teie tegevuse kohta. Need, kes eelistavad liikuda välitingimustes, saavad jälgida oma seiklusi, olgu nendeks siis matkamine, mägirattasõit, suusatamine, lumelauasõit, surfamine, rafting jne.

Epix Pro seerias, mis on mõeldud kandmiseks kogu päeva vältel, on täiustatud tervise- ja heaolufunktsioonid koondatud nutifunktsioonide komplektiks. Epix Pro seeria mudelitel on randmele kinnitatud Pulse Ox-sensor, Body Battery™ energiaseire, Jet Lag Advisor, täiustatud une jälgimine ja unemõõdikud ning palju muud. Kasutajad saavad ise luua kohandatud menüüvaate, mis teavitab neid ärgates hommikuse sõnumiga möödunud öö unest, treeningu väljavaadetest, südame löögisageduse varieeruvusest (HRV) ja paljust muust.

Tänu lisatud funktsioonidele võimaldab epix Pro seeria kasutajatel saada nutiteateid; laadida alla muusikat rakendustest Spotify®, Deezer või Amazon Music (vajalik on Premium-liitumine), et saaks seda ilma telefonita kuulata; treenida muretult, kasutades õnnetuste tuvastajat, abifunktsiooni ja rakendust LiveTrack; maksta poodides rakendusega Garmin Pay™ jne.

Saadaolevad mudelid on standard- ja Sapphire Editioni valikutega epix Pro – 42 mm, epix Pro – 47 mm ja epix Pro – 51 mm, mille soovituslik jaemüügihind algab 949,99 eurost.

Seeria Garmin fēnix 7 Pro

Garmin fēnix 7 Pro seeria mudelitel on päikesepatareiga laetav puutetundlik ekraan, klassikalised nupud ning kiududega tugevdatud, terasraami ja tagaküljega polümeerkorpus. Nutikellasid on temperatuuri-, põrutus- ja veekindluse osas testitud USA militaarstandardite alusel.

Mis on sarjas fēnix 7 Pro Series uut?

Sisseehitatud LED-lamp: saadaval igas suuruses kelladele, muudetava valgustugevusega, punase turvatule ja vilkuva režiimiga.

Uusima põlvkonna MIP-ekraan: uut tüüpi pikslid, taustavalgus ja päikesepaneel täiustavad loetavust siseruumides, tagades parema heleduse, energiatõhususe ja kohanemisvõime eri valgustingimustega – seda kõike MIP-ekraani erakordset päikesevalguse jõudlust ohvriks toomata.

Pulsisageduse andur: täiustatud optilised andurid ja spordialadele omased algoritmid võimaldavad paremat tulemuslikkuse jälgimist suurema hulga tegevuste jaoks.

Vastupidavusskoor: võimaldab hinnata vastupidavust püsivale pingutusele, võttes samal ajal arvesse ka treeningmõõdikuid, nagu VO2 max.

Mägismaa skoor: võimaldab hinnata sooritust ülesmäge jooksmisel, mõõtes järskudel tõusudel jooksu jõudlust ja pikkadel tõusudel vastupidavust, kõrvutades samal ajal edusamme eelnevate treeningute ja VO2 max põhjal.

Up Ahead: jooksjad näevad nüüd kaardil konkreetseid POI-kontrollpunkte (huvipakkuvaid punkte, nt abijaamu), saades sel viisil paremini aru, mis neid ees ootab.

Uus ilmastikuolude kaartide kuvamine muudab eelseisvate ilmaolude jälgimise lihtsamaks.

Reljeefivarjutus muudab topograafilised kaardid hõlpsamini loetavaks ja ülevaatlikumaks.

Täiendavad eellaaditud tegevused: parvetamine, motokross, laskumine ja kümned muud uued tegevused aitavad kasutajatel aktiivsena püsida.

Kümnete sisseehitatud spordirakendustega (alates matkamisest ja mägirattasõidust kuni jõutreeninguteni ja mitte ainult) ning täiustatud treeningfunktsioonide komplektiga võib vastu võtta mis tahes väljakutseid. Igal hommikul saavad sportlased näha oma treeningvalmiduse skoori, et teha kindlaks, kas päev sobib raskeks või kergeks treeninguks; täiustatud treeningmõõdikud, nagu mägismaa skoor, vastupidavuse skoor, VO2 max, treeningstaatus ja teised, mis aitavad hinnata üldist sooritust. Jooksmisel või rattasõidul tagab rakendus PacePro™ valitud raja või distantsi jaoks sobivad GPS-põhised tempojuhised, samas kui ClimbPro kuvab reaalajas teavet käsilolevate ja eesootavate tõusude kohta.

Kaardifunktsioonidega fēnix 7 Pro Series on valmis igaks seikluseks – sõltumata sellest, kui palju see tavapärasest turismirajast kõrvale kaldub:

SatIQ™ koos mitmeribaühendusega tehnoloogiaga GNSS tagab eriti täpse asukoha määramise igas keskkonnas, optimeerides samal ajal aku kasutusaega.

Eelsalvestatud TopoActive-kaardid võimaldavad navigeerida mis tahes maailma otsas.

Outdoor Maps+ võimaldab seiklejatel ja maadeavastajatel jälgida otse oma kella ekraanil esmaklassilisi navigeerimisandmeid ja -sisu, nagu satelliidipildid, avalikud maakaardid, täiustatud TOPO-kaardid ja palju muud.

SkiView™ kaardid võimaldavad suusatajatel näha radade nimetusi ja raskusastet enam kui 2000 eellaaditud maailma suusakuurordis, rakendus CourseView Maps võimaldab golfimängijatel ligipääsu enam kui 43 000 maailma golfiväljaku eellaaditud täisvärvilistele kaartidele.

Enne teele asumist kujundage ise või leidke rakendusest Garmin Connect mõni olemasolevatest radadest ja sünkroonige need mugavalt oma kellaga.

Väljas olles lähemat ja kaugemat ümbrust uurides kasutage edasi-tagasi raja kujundamiseks ja parimate kohalike teede leidmiseks rakendust Trendline™ ja selle populaarseid marsruute.

Nädalapikkune aku tööaeg ja päikesest lisaenergiat ammutav laadimisvõimalus tagab sarja fēnix 7 Pro Series nutikellade kasutajale muretu kasutamise, ilma et peaks mõtlema seadme igaõhtusele laadimisele. Nii saavad kasutajad ööpäevaringset teavet oma tervise ja heaolu kohta, sh näidikute Pulse Ox4 ja Body Battery™ energiaseire kaudu, et leida parim aeg aktiivseks tegevuseks ja puhkamiseks, jälgida uneskoori, et mõista paremini keha taastumisrütmi, ja palju muud.

Ka teel olles võib fēnix 7 Pro Series aidata kasutajatel sidet hoida. Kella ühilduva nutitelefoniga sidudes saab kõiki nutisõnumeid vaadata otse kella ekraanilt ning turva- ja jälgimisfunktsioonid, nagu õnnetuste tuvastamine, abifunktsioon ja rakendus LiveTrack, võimaldavad sportlastel rahuliku südamega treenida. Kasutajad saavad kauplustes maksta viiperakendusega Garmin Pay™, laadida alla muusikat rakendustest Spotify®, Deezer või Amazon Music (vajalik on Premium-liitumine), et saaks seda ilma telefonita kuulata.

Saadaolevad mudelid on standard- ja Sapphire Editioni valikutega: fēnix 7S Pro – 42 mm, fēnix 7 Pro – 47 mm ja fēnix 7X Pro – 51 mm. Soovituslikud jaemüügihinnad algavad 849,99 eurost.