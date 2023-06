Foto: Cottonbro Studio, Pexels

Tehnopol Startup Inkubaator ühes Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ja Euroopa küberpädevuskeskusega (ECCC) korraldavad küberkiirendit, kuhu järgmised kaks aastat on oodatud kandideerima küberturvalisuse valdkonna iduettevõtted. Kiirendisse pääsenud tiimid saavad oma idee arendamiseks tipptasemel nõu ja 48 000 eurot.

Kiirendiprogrammi eesmärgiks on küberturvalisuse valdkonnas uute toodete ja iduettevõtete tekitamine – seeläbi tuuakse turule uusi küberturvalisuse valdkonna tooteid ja teenuseid, mis loovad kasu ka teistele ettevõtetele. Kiirendis osalejate äriideed peavad vastama ühele kahest tingimusest: see peab olema kas tipptasemel küberturvalisuse lahendus erasektorile (eelkõige väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted ehk VKE-d) või lahendus, mis keskendub uute tehnoloogiate (tehisintellekt, 5G, masinõpe jmt) küberturvalisusele. Küberkiirendi kahe vooru vältel aidatakse oma tooteid või teenuseid arendada 15 iduettevõttel.

„Iga uue tehnoloogia kasutuselevõtmisega muutub küberturvalisus üha olulisemaks ja pelgalt reeglite kehtestamisest alati ei piisa, et tuvastada turvanõrkuseid, hoida andmeid turvaliselt või heidutada küberkurjategijaid. Kübervaldkonna innovatsioon peab uute tehnoloogiatega kaasas käima ning Euroopa Liit on selle võtnud südameasjaks. Tehnopoliga koos välja töötatud Küberkiirendi aitab ägedatel ja uuenduslikel küberturvalisusega seotud ideedel jõuda turule ja saada tuult tiibadesse,“ ütles RIA teadus- ja arendusosakonna juhataja Lauri Tankler.

Kiirendi eestvedaja Tehnopol Startup Inkubaatoris Anne-Liisa Elbrecht ütles, et ettevõtete digitaliseerimine on täna möödapääsmatu, aga sellega kaasnevad ka erinevad küberturvalisuse riskid, mida peab maandama: "Meie jaoks on oluline toetada maailma muutvaid, suure mõjuga ettevõtteid ehk potentsiaalseid sebrasid, ning küberturvalisusel on siinkohal väga oluline roll. Küberkiirendiga anname hoogu Eesti küberturvalisuse valdkonnas tegutsevatele idufirmadele ja aitame tõsta nende konkurentsivõimet."

6-kuuline kiirendiprogramm on avatud tudengitele, teadlastele, iduettevõtjatele ja VKE-de spin-off tiimidele. Programm on üles ehitatud sprintide ehk intensiivsete arendustsüklite põhimõttel, kus grupitegevused vahelduvad individuaaltegevustega. Kõigil tiimidel on võimalus osaleda küberturvalisuse koolituste sarjas ning tiimide arengut toetavad pühendunud juhtmentorid. Vajaduspõhiselt kaasatakse ka valdkondlikke eksperte (juriidika, finants, turundus ja kommunikatsioon, müük, disain, intellektuaalomandi kaitse jmt). Kõik tiimid saavad kasutada Tehnopol Startup Inkubaatori koostöötamise keskust, et soodustada ühtse kogukonna teket ja suurendada koostöövõimalusi teiste idufirmadega.

Küberkiirendisse saab kandideerida 16. juunini. Täpsem info: www.startupincubator.ee/kuberkiirendi/.

Küberkiirendit kaasrahastavad Euroopa Liit ja Euroopa küberpädevuskeskus.