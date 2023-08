Eesti tootmistarkvara ettevõte MRPeasy tõi väiketootjateni tehisintellektil põhineva maailmas unikaalse tööriista. Tarkvarasse integreeritud juturobot parandab kasutajakogemust ning aitab MRPeasy klientidel tarkvara efektiivsemalt juurutada.

Mr. Peasy nime kandev juturobot laseb kasutajatel küsida küsimusi loomulikus keeles ning annab detailset infot tarkvara funktsionaalsuste, juurutamise ja kasutamise kohta. See suurendab tarkvara kasutajasõbralikkust ja seab uue standardi turul, kus üheks põhiprobleemiks on pakutavate lahenduste keerukus.

“See on oluline verstapost meie tootmistarkvara arengus,” ütles MRPeasy turundusjuht Karl Heinrich Lauri, “Meie eesmärk on teha väiketootjatele kättesaadavaks võimsad tööriistad, mis aitaksid neil lihtsustada protsessijuhtimist ja edendada ettevõtte kasvu. Sellega saavad kliendid kasutada meie tarkvara täit võimekust ilma suuri lisakulutusi tegemata.”

Juturoboti kasutuselevõtmisega saavad MRPeasy kliendid ligipääsu kiirele ja põhjalikule klienditoele, mis lihtsustab oluliselt tarkvara kasutama õppimise protsessi. Paralleelselt jääb MRPeasy kasutajatele kättesaadavaks ka traditsiooniline inimtugi.

“Mõistame, et on muresid, mida inimene lahendab paremini,” lisas Lauri. “Kombineerides juturoboti ja meie mehitatud toesüsteemi saame vähendada ooteaegu, ent vajadusel pakkuda ka personaalset tuge.”

Juturoboti kasutamine on väga lihtne. Tarkvara kasutajad saavad vestluse alustamiseks klõpsata ikoonile MRPeasy kasutajaliideses, misjärel palub Mr. Peasy neil vabas vormis oma muret kirjeldada. Seejärel pakub juturobot oma teadmiste põhjal välja vastuse või lahenduse. Mr. Peasy on välja õpetatud MRPeasy massiivse andmekogu peal, kuhu kuuluvad näiteks tarkvara dokumentatsioon, kasutusjuhend ja kasutajatoest kogutud teave. Neid andmeid kasutades on juturobot võimeline aitama kasutajaid küsimustega alates tarkvara funktsioonidest ja hindadest kuni juurutamisabi ja veaotsinguteni välja.

Juturobot on ka pidevas arengus, seega võivad MRPeasy kliendid olla kindlad, et saadud teave on alati ajakohane. Lisaks sellele julgustatakse kasutajaid andma juturoboti soorituste kohta tagasisidet, mille põhjal saab ettevõte oma kasutajatuge aina edasi arendada.