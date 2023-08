Üks maailma juhtivamaid kosmeetikabrände Maybelline New York teatas koostööst Microsoft Teamsiga, mis lubab kasutajatel videokoosolekutel virtuaalset meiki kanda. Valida saab kokku 12 erineva jumestustiili vahel.

"Maybelline’i mission on anda kõigile enesekindlust oma ilu väljendamiseks. Olenemata sellest, kas töötad kontoris kohapeal või eemalt videosilla vahendusel, võib hea enesetunne aidata inimesel endast parimat anda," ütles Maybelline New Yorgi globaalse kaubamärgi president Trisha Ayyagari, “sellepärast lõimegi käed Microsoft Teamsiga, et töötada välja virtuaalse meigi lahendused – nii saab ka kõige kiiremal päeval endale meigi peale kanda vaid ühe klõpsuga. Loodame, et teeme inimeste elu veidi lihtsamaks.”

Maybelline Beauty rakendus annab kasutajatele ligipääsu ’’virtuaalsele kosmeetikakotile’’, mis on varustatud kõigi üha virtuaalsemaks muutuva maailma jaoks vajalike digitaalsete meigitoodetega.

Mõne hiireklikiga saavad Microsoft Teamsi kasutajad valida 12 erineva Maybelline New York kaubamärgi jumestusstiili vahel, et täiendada oma loomulikku ilu ja end kerge vaevaga paremini tunda.

Maybelline New York on selle tehnoloogia teerajaja L'Oréal grupi jaoks, mis valmis ModiFace tehisintellekti abil ning koostöös Geena Davise instituudiga, et tagada laia ja mitmekesise elanikkonna esindatus. Maybelline’i eesmärk on pakkuda kasutajatele erinevaid välimusi, mis sobivad nende töökohtumistega kõige paremini, võimaldades samal ajal katsetada erinevaid meigistiile, mida nad muidu polekski võib-olla proovinud. Virtuaalne jumestus on nüüd ülemaailmselt saadaval kõigile, kellel on Teamsi ettevõtte litsents. Lahendus toimib juba ka Eestis ja selle leiab Teamsist koosolekuga liitudes menüü "Videoefektid" - "Veel videoefekte" - "Filtrid" - "Maybelline" alt.