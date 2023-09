Möödunud aastal proovisin DJI pisikest drooni, Mini 3 Pro-d. Lendasin, katsetasin sisseehitatud "Quick Shots" funktsioone nagu "rocket" ja "dronie" ning proovisin (ja ebaõnnestusin) seda puulatvadesse kinni lennata, tänu selle heale takistuste vältimise süsteemile. Mini 3 oli suurepärane droon algajatele ja väärt uuendus DJI Mini 2-le, arvestades selle lihtsat õppimiskõverat, kergust lennutamisel ja suurepäraseid foto- ja videovõimalusi.

Kuigi Mini 3 on suurepärane droon, on seda peale äsja ilmunud drooni, DJI Mini 4 Pro, raske soovitada. See viib takistuste vältimise süsteemi uuele tasemele ja parandab foto- ja videokvaliteeti, hoides kaalu ikka alla 250 grammi, mis mitmes riigis oluliseks, et ilma erilubadeta lennata.

Kuid on see väärt uuendamist? Kui sul juba on DJI Mini 3 Pro, siis võib-olla mitte. Kuid olles droonilennutamises uus või tuled vanemast DJI mudelist, on selle drooni kaalumine üsna loogiline tee.

Peamised uuendused

Sensorid igal pool: Kõige olulisem uuendus on uus kõikides suundades takistuste vältimise süsteem. Mini 3 Pro-l olid sensorid, mis tuvastasid takistusi ees, taga ja all. Kuid külgedel mitte. See tegi drooni külgsuunas lendamise põnevaks, kuna droon võis rõõmsalt puusse või kinnisvaraarendusse sisse lennata, kui te ei pööranud tähelepanu. See ei ole enam nii. Mini 4 Pro võtab üle funktsionaalsuse oma suurematelt õdedelt-vendadelt DJI tootevalikus, nagu DJI Air 3 või Mavic 3 Pro, ja lisab külgsensorid. Ühendades taksistuse välgimise drooni objekti jälgimisfunktsioonidega on tegu väga nutika lendava roboti ja käed vaba kaameramehega.

Objekti Jälgimine: Droon kasutab jälgimiseks ActiveTrack 360° süsteemi, mis on nii nutikas, et see võib isegi ära tunda, mida tal on kästud jälgida. Näiteks tunneb droon ära, et veel liikuvad veesõidukid, inimesed jne. Ehk kui see sind jälgib, on ikooniks väike inimkuju, kes astus enesekindlalt droonifotograafia maailma.

Programmeeritavad vahepunktid: Lisaks jälgimisele ja takistuste vältimisele on DJI Mini Pro seeriale lõpuks lisatud programmeeritavad vahepunktid. See funktsioon on jällegi tuttav Air 3-st ja Mavic 3 Pro-st ning võimaldab teil drooni teekonda kaardil kavandada ning määrata kõrguse, suuna ja huvipunktid, mida see peaks vaatama, millal alustada salvestamist, millal lõpetada ja millal pilti teha.

Parem silm taevas ehk kaamera: DJI tegi sisuliselt niigi heale Mini 3 Pro-le väikeseid täiendusi. See säilitab sama 1/1,3-tollise CMOS-pildisensori, mis pildistab 48 megapiksliga ja ava on f/1,7. Salvestab JPEG- ja RAW-formaatides ning video jaoks nii MP4- kui ka MOV-vormingus. Mini pro talletab videot kas "normaalses" või D-Cinelike'i profiilis, mis näeb otse droonist vaadates kahvatu ja tuhmunud välja, kuid salvestab palju rohkem andmeid ja võimaldab märksa enam värvi ühtlustada kaamerate ning kaadrite vahel, sh on parema dünaamilise ulatusega. Sisuliselt sama mis Mini 3 Pro.

Uus puldikontroller: Mini 4 Pro saab soetada kahe uue puldikontrolleriga, RC-2 või RC-N2. Peamine erinevus nende vahel on see, et RC-2-l on sisseehitatud ekraan, samas kui RC-N2 kasutab teie telefoni või tahvelarvuti ekraani. Mõlemad kasutavad edastusprotokolli Ocusync 4, mis kannab selgema ja stabiilsema ühenduse kui Mini 3 Pro poolt kasutatav Ocusync 3 ning suurendab vahemikku veidi 18 km-lt 20 km-le, kuigi te tõesti ei tohiks seda drooni lennutades silmist lasta.

Aku eluiga: Kui teil on Mini 3 Pro, on hea uudis: Mini 4 Pro kasutusel samad akud. Lennata suudab tavalise akuga korraliku 30 minutit või suurem “Intelligent Flight Battery Plus” akuga 40 minutit, kuigi viimast kuuldavasti Euroopas pole saada, kuna ületab sedasi 249g piiri.

Kokkuvõtteks

DJI Mini 4 Pro on suurepärane valik nii algajatele kui ka professionaalidele. See on kompaktne, võimas ja taskukohane. Kui olete turul uue drooni järele, siis DJI Mini 4 Pro on kindlasti kaalumist väärt.

Hind alates 800€

Ning DJI Euroopa veebipoest tasuta kiire kohaletoimetamine 25. septembrist kuni 2. oktoobrini.



Kui olete huvitatud DJI Mini 4 Pro ostmisest, kasutage meie DJI ametliku veebipoe Affiliate linki, millega toetate Arvutimaailma toimimist. See ei maksa teile midagi ekstra, kuid aitab Arvutimaailma ajakirjal püsida sõltumatu. Aitäh!