Garmin tuli välja oma uue mudeliga tactix 7 AMOLED Edition, mis on nüüd sarja tactix 7 uusim seade. See on varustatud kergesti loetava kohanduva heledusega AMOLED-ekraaniga, mida saab juhtida nii klassikaliste nuppude kui ka puutetundlikkusega, seade pakub veel spetsiaalseid taktikalisi, treeningu- ja jõudlusfunktsioone, randmelt navigatsiooni ning ülevaatlikku tervise ja heaolu jälgimist.

Taktikalisel kellal on uus kohanduv ekraan, optimeeritud südame löögisageduse andur ja reguleeritava valgustugevusega rohekas taskulamp, mis võimaldab öönägemist. Aku kestab kuni 31 päeva.

„See ülimalt kohanemisvõimeline, kaasaegne taktikaline nutikell on loodud selleks, et olla valmis paljudeks olukordadeks, millest tactixi kliendid end sageli leiavad,“ ütles Garmini ülemaailmsetele tarbijatele suunatud müügi asepresident Dan Bartel.

Kella tactix 7 AMOLED Edition uued funktsioonid

Kohanduv ekraan: ere, päikesevalguses loetav 1,4-tolline ekraan pakub suuremat detailsust ja selle heledust saab hämardada alla ühe niti, et jääks peaaegu täiesti märkamatuks.

ere, päikesevalguses loetav 1,4-tolline ekraan pakub suuremat detailsust ja selle heledust saab hämardada alla ühe niti, et jääks peaaegu täiesti märkamatuks. Öönägemisega ühilduv taskulamp: tuginedes praeguste tactix 7 kellade kandjate poolt hinnatud valge ja rohelise valgusega taskulambile, pakub uusim mudel reguleeritava valgustugevusega rohelist taskulampi, mida saab kasutada ka öönägemisseadme (NVG) režiimis, säilitades võimalikult loomuliku öönägemise ja pakkudes samal ajal lähiümbruses täiendavat valgust.

tuginedes praeguste tactix 7 kellade kandjate poolt hinnatud valge ja rohelise valgusega taskulambile, pakub uusim mudel reguleeritava valgustugevusega rohelist taskulampi, mida saab kasutada ka öönägemisseadme (NVG) režiimis, säilitades võimalikult loomuliku öönägemise ja pakkudes samal ajal lähiümbruses täiendavat valgust. Südame löögisageduse andur: täiustatud optiline andur ja spetsiaalsed algoritmid suudavad eri tegevuste puhul pakkuda paremaid jälgimistulemusi, mis võimaldab paremini mõista, kuidas keha teatud keskkondadele ja füüsilistele väljakutsetele reageerib.

täiustatud optiline andur ja spetsiaalsed algoritmid suudavad eri tegevuste puhul pakkuda paremaid jälgimistulemusi, mis võimaldab paremini mõista, kuidas keha teatud keskkondadele ja füüsilistele väljakutsetele reageerib. Vaatlusrežiim Red Shift: Red Shift on midagi palju enamat kui lihtsalt must-punane kella sihverplaat – režiim muudab punaseks kogu kella kasutajaliidese, toetades öönägemist ja blokeerides pupille ahendavad valgushelgid; sellest võib olla abi ka unetsükli häirete korral.

Kell tactix 7 AMOLED Edition vastab militaarstandardile (MIL-STD-810), mis tagab soojus-, põrutus- ja veekindluse kuni 10 ATM. Tugevdatud metallkattega nupukaitsmed on kombineeritud süsinikhalli DLC (teemandilaadne kate) titaanist äärise, kriimustuskindla safiirklaasi, tugevdatud polümeerkiududest korpuse ja titaanist tagakaanega ning musta taktikalisest nailonist QuickFit-rihmaga. Nutikella robustne, kuid siiski elegantne disain võimaldab sujuvalt liikuda otse välitöödelt ametlikumat laadi ülesannete juurde.

Nutikellal on sisseehitatud mitme tulega LED-taskulamp, mille eredale ja stabiilsele valgele või rohelisele valgusele on mugav juurdepääs. NVG-režiimil hämardub AMOLED-ekraan tasemeni, mis on põhikasutaja jaoks (sealhulgas öönägemisseadmeid kandes) funktsionaalne, kuid teistele peaaegu nähtamatu.

Salaja treeningule

Tundlikes kohtades saab vajadusel kasutada režiimi Stealth Mode, mis lülitab kogu traadita side välja, kogudes siiski andmeid läbitud vahemaa ja biomeetria kohta, salvestamata asukohaandmeid. See funktsioon võimaldab kella kasutada ja isegi logitud andmeid üles laadida, varjates samal ajal seadme asukohta, mis on tavaliselt mobiilsete treeningrakenduste kaudu nähtav.

Kliendid, kes vajavad täiustatud Applied Ballisticsi (AB) lahendusi, saavad Garmini rakenduse AB Synapse kaudu (kaasneb avamistasu) ligipääsu funktsioonile Applied Ballistic, et valmistuda järgmiseks võistluseks.

Kell tactix 7 AMOLED Edition on mõeldud kasutamiseks kogu päeva jooksul, sisaldades Garmini ööpäevaringseid tervise- ja heaolumõõdikuid, sealhulgas Pulse Ox, randmelt mõõdetav südame löögisagedus, hingamise ja stressi jälgimine ning sellised funktsioonid nagu Body Battery, Fitness Age, hommikune ülevaade ja täiustatud uneseirega Sleep Score. Lisaks jahipidamisele, mägironimisele ja jõutreeningule pakub kell klientidele uusi võimalusi tipptulemuste saavutamiseks, sealhulgas vastupidavuse ja mäkketõusu jõudluse näitajaid, et mõõta püsivat füüsilist koormust, hinnates samal ajal edusamme.

Mitmesageduslik GPS-tugi aitab klientidel kasutada parema asukohatäpsuse määramiseks navigatsioonisatelliitide poolt saadetavaid signaale mitmel sagedusel. Uude tactix 7 mudelisse on eellaaditud kaardid teenusepakkujatelt TopoActive Europe ja Public Land Boundaries, SkiView ja enam kui 43 000 täisvärvilist golfiväljakut üle maailma. Kell ühildub teenusega Garmin Outdoor Maps+. Valikulise Outdoor Maps+ tellimusega saavad kasutajad otse kellast juurdepääsu täiendavatele kaartidele (ainult USA) ja satelliidipiltidele (ülemaailmne katvus), osariikide kaartidele ja jahipiirkondadele.

Lenndamiseks valmis

Nii tsiviil- kui ka sõjaväelendurid saavad kasu nutikella otsenavigatsioonifunktsioonist, mis lubab kasutajatel navigeerida maailma lennundusandmebaasis olevale lennuväljale või kasutada funktsiooni Nearest, et aktiveerida teekond lähedalasuvasse lennujaama. Lisaks pääsevad piloodid otse nutikellast ligi lennuilmale, sealhulgas radaritele NEXRAD, METAR ja TAF, et vaadata tuulesuunda, nähtavust, õhurõhku ja muud teavet.

Õhuoperatsioonide korral saab kasutada rakendust Jumpmaster kolme hüppeliigi jaoks: HAHO, HALO ja Static. Kui kell on seatud kahepositsioonilisele režiimile, kuvab see ekraanil üheaegselt kahte koordinaatsüsteemi, näiteks MGRS ja traditsiooniline laius/pikkuskraad.

Kell tactix 7 AMOLED Edition on nüüdsest saadaval ja selle soovituslik jaemüügihind algab 1399,99 eurost.