Logitech esitles oma uut äriklassi peakomplekti Zone Wireless 2, mis kasutab tehisintellekti, et lubada kahepoolseid müravabu kõnesid. Tehisintellekti abil toimiv kahepoolne mürasummutus, mürasummutavad mikrofonid, aktiivne mürasummutus (ANC) ja isikupärastatud stereoheli aitavad ärikasutajatel kõnesid ja koosolekutid, eelkõige aga mürarikkas keskkonnas kõnesid selgelt kuulda ja ennast kuuldavaks saada.

Vastus hübriidtöö probleemidele

Hübriidtöö keskkondades töötatakse väga erisugustes ruumides ning müra ja halb helikvaliteet võib koostööd halvastimõjutada. Hiljutises uuringus "Equipping Your Employees for Hybrid Work" ("Töötajate ettevalmistamine hübriidtööks") leiti, et 85% kodus töötavatest kasutajatest on hädas heliprobleemidega, olgu selleks siis teiste osalejate taustamüra või arvuti kõlarite halb helikvaliteet. Samas uuringus leiti, et hübriidtööd tegevad töötajad ei ole varustatud asjakohaste kaasaegsete koostöövahenditega, näiteks kvaliteetsete kõrvaklappidega.

"Zone Wireless 2 on Logitechi tipptasemel peakomplekt spetsialistidele, kes vajavad väga kontrollitavat, täpset ja uuenduslikku tehnoloogiat," ütles Logitechi tegevjuht Prakash Arunkundrum, "lõime Zone Wireless 2 komplekti, kasutades täiustatud tehnoloogiat, mis tagab kompromissitu jõudluse ja väiksema süsinikujalajälje."

Tehisintellektipõhine müravähendus

Peakomplekt laseb kasutajal kõne vastaspoolelt lähtuvat keskkonnamüra summutada, isegi kui ta ei kanna mürasummutusega peakomplekti. Logi Tune’i kaudu rakendatav täiustatud kõne selguse funktsioon kasutab tehisintellekti, et eraldada vastaspoole hääl taustast. Hea mürasummutusega mikrofonid summutavad segavaid helisid ja vestluste läheduses olevaid helisid tänu täiustatud ruumifiltreerimise tehnoloogiale, mis eristab kasutaja häält taustast. See moodustab kahesuunalise mürasummutamise süsteemi.

Hübriidne aktiivne mürasummutus (ANC) blokeerib töötajate endi tööruumides esineva keskkonnamüra, näiteks klaviatuuri klõpsatused, läheduses olevad kõnelejad ja kliimaseadmete müra ning läbipaistvusrežiim aitab kasutajatel kõrvaklappide kandmise ajal jääda teadlikuks ümbritsevast keskkonnast. Logi Tune’i seadistamisel saavad kasutajad kasutada Personal EQ funktsiooni, et kohandada kuulmiskontrolli abil peakomplekt oma kuulmisulatusele vastavaks.

Terve tööaja kestev jõudlus ja mugavus

Spetsialistid saavad oma erinevate tööülesannete täitmisel tänu mitmepunktilisele Bluetooth-ile ja nutikale loendusele ühenduses püsida. See patendiootel funktsioon lahendab kasutajatel tihti esineva probleemi: arvutist eemale minnes kaotab seade arvutiga ühenduse ning arvuti juurde tagasi tulles näib, et seade on arvutiga ühenduses, kuid tegelikult ei ole.

Nutikas loendamine on peakomplekti, USB-C-vastuvõtja ja operatsioonisüsteemi vahelise suhtluse tulemus, mis võimaldab arukat peakomplekti ja arvuti heli vahelist lülitumist, ilma et kasutaja peaks käsitsi heliallikaid vahetama või pistikseadet eemaldama.

Pikk aku kasutusiga

Kiire töökorralduse toetamiseks pakub Zone Wireless 2 kuni 40 tunni pikkust aku kestvust, kusjuures kõne- ja kuulamisaeg sõltub sellest, kas ANC on sisse- või väljalülitatud.

Kiire viieminutiline laadimine tagab kuni tunni pikkuse kõneaja.

Moodne disain ja intuitiivne juhtimine

Lisaks läbimõeldud funktsionaalsusele ja erakordsele kõnede selgusele on peakomplektil ka kaasaegne, kvaliteetne väljanägemine koos pehmete, hingavate kõrvaklappidega, mis on saadaval grafiidi, naturaalvalge ja roosa värvilahendusega, mis sobivad kasutaja isikupära ja stiiliga.

Töötajad saavad kõrvaklappide puutetundlikele juhtimisseadmetele koputades või nipsutades meediat ja helitugevust juhtida või aktiveerida Logi Tune’i kõrvaklappide tuvastamine, mis võimaldab meediat automaatselt peakomplekti kandmisel mängida või selle eemaldamisel peatada.

IT-juhtimine

IT-meeskonnad saavad Zone Wireless 2 oma töötajate jaoks kasutusele võtta, olles kindlad, et peakomplekt on heaks kiidetud Microsoft Teamsiga kasutamiseks ning sellel on tipptasemel mikrofon Open Office’i, Zoomi, Google Meeti, Google Voice’i ja Fast Pairi jaoks.

Integreerimine Logitechi seadmehaldusplatvormiga Sync pakub turvalist lahendust Logitechi seadmete kaugjuhtimiseks. Sync võimaldab IT-halduritel üheainsa pilvepõhise liidese kaudu Zone Wireless 2 püsivara uuendada ja tõrkeid kõrvaldada, olenemata sellest, kas peakomplekti kasutatakse eemalt või kontoris.

Hinnad ja saadavus

Zone Wireless 2 on saadaval kogu maailmas kas aadressil logitech.com või volitatud edasimüüjate kaudu. Peakomplekti soovituslik hind on 359,99 eurot.