Foto: Mattias Kitsing

17.-18. novembril toimub Tallinnas Unibet Arenal suurim rahvusvaheline robootikafestival Robotex International, kuhu võistlema saabub robootikasõpru üle kogu maailma. Kaks päeva täis kaasahaaravaid robootikavõistlusi ja töötubasid, põnev tehnoloogianäitus.

Lisaks traditsioonilistele võistlustele, nagu Lego sumo, Folkrace jm, on sel aastal kõige väiksematele Roboliiga võistlus, mille teemaks “Minu autovaba linn”. Roboliiga võistlus on hüppelauaks lasteaia- ja algkoolilastele arendavasse robootikamaailma. 2023. aasta Robotex International toimub Tallinn Euroopa roheline pealinn 2023 toetusel. Rohepealinna ideest on tõukunud ka selle aasta Roboliiga võistluse teema – “Minu autovaba linn”. Euroopa roheline pealinn 2023 – Tallinn on võtnud endale eesmärgi selle aastaga tuua linna inimestele lähemale, kaasata rohkem nii inimesi kui ettevõtteid ning erinevaid vabaühendusi ja anda hoogu keskkonnasõbralikele algatustele.

Robotexi EXPO alal saab sel aastal tutvuda paljude robootika ja tehnoloogia ettevõtete insenerlahenduste, toodete ja teenustega.

Stoneridge Electronics on üritusele kohapeale toonud enda põnevaid tehnoloogilised lahendused ning suurejoonelise väljapaneku.

SK ID Solution koostöös CTF-Tech’i ja Robotexiga pakub kõigile huvilistele kohapeal võimalust proovida kätt “Roboti” muukimisel.

Schbot toob külastajateni vinge väljapanekuga robottolmuimejad ning aknapuhastusrobotid.

Lisaks saab kohapeal tutvuda erinevate tudengiprojektidega, nagu näiteks ESTCube, kellel on kaasas orbiidile lendav mudel.

TalTech, Tallinna Tehnikakõrgkool, Lennuakadeemia ja kood/Jõhvi tutvustavad koolide õppimisvõimalusi ning räägivad pakutavatest erialadest lähemalt.

RoboMiku tutvustab ettevõtte tegemisi ja tooteid ning pakub võimalust endalegi neid koju osta.

3DKoda tutvustab 3D printimise tehnoloogiaid ja tehnikat, mida oma tootmises kasutavad.

Meelelahutusliku poole pealt on kõigil huvilistel võimalus proovida kätt mudel autodega driftimises, sest kohal on CuFa RC Drifti ja vabaajakeskus oma suure mudelirajaga.

AirJump toob juba varasematele külastajatele tuttava elamuse – võimaluse lennata kõrgelt.

ProtoFactory toob enda leiutiste hulgast tuntud Ikaruse – võimaluse näha ja kogeda elu nagu lind.

Kes end ise proovile tahab panna, siis ootab Robotex osa saama põnevatest töötubadest, mis saavad teoks tänu Robotexi headele partneritele: HARNO, TTÜ Robotiklubi, TalTech, Lennuakadeemia, Digipurk, CTF Tech, Vivita ja INNOKAS.

HARNO töötubades saab proovida, kuidas ehitada robotkätt või kummimootoriga autot ning tutvutakse virtuaalreaalsuse võimalustega.

TTÜ Robotiklubi ootab kõiki Folkrace'i töötuppa. Folkrace töötoa eesmärk on ehitada võimalikult lihtne Folkrace robot, mis suudab iseseisvalt läbida ringikujulise raja. Robot sõidab "tundlate" abil, mis juhivad otse mootoreid, mis tähendab, et programmeerimisoskust ei ole üldse vaja.

Eriti põnev on kindlasti Lennuakadeemia korraldatud Raadioside töötuba, kus uuritakse raadiosageduste salapärast maailma, mis on varjatud nii inimese nägemis- kui kuulmismeelte eest. Paneme käed külge seadmetele, mida kasutatakse näiteks sideluures ning sõjalises valdkonnas vaenlase tegevuse esmaseks tuvastamiseks. Lisaks sellele saad end proovile panna käsiraadiojaama side segamises signaaligeneraatoriga - nagu tõeline spioon!

Digipurk ootab seekord nutikamaid ehitama kontaktivaba vooludetektorit, automaatset kastmisseadet ja metallidetektorit.

CTF Tech korraldab Küberpõgenemistoa CTF õpetajatele. Koos teiste õpetajatega saate kogemuse olla kübereksperdi rollis. Osalemine on suurepärane võimalus saada ideid oma tundide mitmekesistamiseks. Lisaks võimaldab see sul suhelda ja jagada kogemusi teiste entusiastlike õpetajatega, kes jagavad sinu huvi küberturvalisuse vastu. Töötuba ei eelda eelteadmisi küberturvalisusest, vaid piisab tavalisest arvutikasutamise oskusest.

Vivita korraldatud joonistusrobotite töötoas tutvutakse Viviware Cell robootikakomplektiga ning luuakse robotite abil endale ainulaadne kunstiteos.

Innovatsioonikeskus INNOKAS ootab lapsi juba alates 5. eluaastast inseneeria- leiutamise töötuppa, kus õpitakse kasutama mootoreid ja erinevaid ülekandeid, ehitatakse iseliikuvaid masinaid ja sõidukeid. Mudeleid saab ehitada üksi ja koos perekonnaga.