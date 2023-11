Foto: Expressa Digital, Pixabay

Startup Estonia tuli välja uue Eesti startup-ökosüsteemi platvormiga, mis annab senisest palju täpsema ja ulatuslikuma ülevaate Eestis tegutsevate iduettevõtete, tugiorganisatsioonide, teadusasutuste ja investorite kohta.

Eesti startup-ökosüsteemi platvormi abil saab kõige ulatuslikuma ülevaate Eesti idusektoris toimuva kohta. “Oleme Eesti iduettevõtete andmeid hallanud üle kuue aasta ning varem tähendas see märkimisväärsel hulgal käsitööd ja erinevatest allikatest info koondamist. Tänaseks oleme üle läinud kaasaegsele platvormile Dealroom, mille eripäraks on automaatne ja operatiivne info kogumine ja kontrollimine masinõppe ja andmetöötluse abil,” sõnas Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Dealroom on globaalne platvorm, mis on loodud kiire kasvuga ettevõtete ja ökosüsteemide jaoks. Kuna platvormi kasutavad ka paljude teiste riikide startup-ökosüsteemid, teeb see Eestit nähtavaks teiste riikide jaoks ning annab senisest palju parema rahvusvahelise võrdluse.

Lisaks saavad Eesti iduettevõtted uuel platvormil oma teenuseid palju paremini kuvada, leida infot võimalike koostööpartnerite ja investorite kohta ning kasvatada oma tuntust ja nähtavust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Tänu lisandunud funktsionaalsusele on iduettevõtetel näiteks võimalik kuvada tööpakkumisi ja värvata tipptasemel talente.

Startup Estonia turundus- ja kommunikatsioonijuht Ettie Mikita tõi välja, et esmakordselt leiab Eesti startup-ökosüsteemi platvormilt ülevaate ka Eestis tegutsevate tugiorganisatsioonide ja Eestis tegutsevate teadusasutuste kohta. “See parandab oluliselt teenuste kättesaadavust ning hõlbustab koostööd teadlaste ja ettevõtjate vahel, luues eeldused uute teaduspõhiste toodete ja teenuste arendamiseks,” ütles ta.

Ühtlasi uuendas Startup Estonia ka oma kodulehte - uus lahendus võimaldab Startup Estonial koguda jooksvalt infot kogukonnas toimuvate ürituste ja tegevuste kohta ning automatiseeritult kuvada see mugavalt ühes kohas kõigile Eesti startup-ökosüsteemi liikmetele. “Viimaste aastate rahulolu-uuringutes on startup-kogukonna liikmed korduvalt välja toonud, et Startup Estonia veebis ei ole info hästi kättesaadav, ei ole piisavalt operatiivne ning ei vasta seetõttu ka kogukonna vajadustele. Seetõttu oleme rõhku pannud veebi funktsionaalsusele ja info dünaamilisusele ning uus veeb on oma loogikalt ja ülesehituselt palju operatiivsem ja interaktiivsem,” selgitas Mikita.

Startup Estonia kodulehel on Eesti startup-ökosüsteemi platvorm kõige populaarsem alamleht, mida külastab umbes 15 000 kasutajat kuus. Ka edaspidi teeb Startup Estonia andmebaasi põhjal statistilisi ülevaateid, kuid ka kasutajad ise saavad luua enda vajadustele vastavad raportid, kasutades selleks erinevaid filtreid. Jätkuvalt saavad ka iduettevõtjad uuel platvormil oma andmeid mugavalt hallata ja täiendada.

Eesti startup-ökosüsteemi platvormiga saab tutvuda Startup Estonia kodulehel: https://startupestonia.ee/startup-database/.