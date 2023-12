Garmin tõi välja uue nutikella Descent G1 Solar – Ocean Edition, mis on vastupidava kellakujulise sukeldumisarvutiga ning varustatud nii veealuste kui ka -pealsete seikluste funktsioonidega. Toode on disainitud keskkonnavastutust silmas pidades. Kella korpuse, äärise ja nuppude valmistamisel kasutatud plasti puhul on tegemist 100% ümbertöödeldud ookeaniplastiga. Lisaks keskkonnasõbralikule tarindile on Descent G1 Solar – Ocean Edition varustatud päikese laetava objektiiviga. See võimaldab sukeldujatel kauem uurimistegevust harrastada. – sukeldumisrežiimis kestab aku kuni 25 tundi ja päikeseenergiaga laetavas nutikella režiimis kuni 124 päeva.

Ocean Edition tagab, et enam ei ole sukeldumisarvutit ja nutikella eraldi vaja. Toode sisaldab Garmini populaarseid sukeldumisfunktsioone, mis aitavad kasutajatel sukeldumiskogemusest maksimumi välja võtta – lisaks on veevälise aktiivse elustiili jaoks olemas funktsioonid mitmete spordialade harrastamiseks ja nutifunktsioonid.

„Esitleme oma kõigi aegade esimest toodet, mille detailid on valmistatud ümbertöödeldud ookeaniplastist. Descent G1 Solar – Ocean Editioni puhul kasutasime ookeani elupaiku ohustavaid materjale, muutes need toote detailideks. Nii lõime ookeani uurimiseks keskkonnasõbraliku sukeldumisarvuti,“ sõnas Garmini üleilmse jaemüügi asepresident Dan Bartel.

„Meie töötajad veedavad kogu maailma ookeanides oma lemmiktegevusi (kalapüük, sukeldumine, surfamine jm) harrastades palju aega. Mõned pühendavad oma isiklikku aega ka veeäärsete alade puhastamisele. Seda tehes hakkasid töötajad mõtlema viisidele, kuidas oleks võimalik sageli ookeani sattuvatele plastmaterjalidele uus kasutusotstarve leida. Pärast pikka kavandamis- ja uurimistööd selgus idee – ookeanidesse sattunud materjalidest ümbertöödeldult valmistatud kell, mis on mõeldud ookeanide uurimiseks,“ ütles Garmini üleilmse jaeturunduse asepresident Susan Lyman.

Kui ookeaniplast on veekogudest kokku kogutud, see sorteeritakse, puhastatakse ja kuivatatakse. Seejärel sulatatakse plast graanulitest vaiguks, seda tugevdatakse klaaskiuga ja siis saadetakse värvimisse. Edasi antakse materjalile vorm, et luua kella korpuse, äärise ja nuppude kuju. Siis lisatakse see vastupidavasse keskkonnasõbralikku sukeldumisarvutisse, mis on loodud selleks, et kasutajad saaksid enesekindlalt sukelduda.

Ocean Edition sisaldab kõiki algse Descent G1 Solari populaarseid funktsioone ja seetõttu ei ole sukeldujatel sukeldumisarvutit ja nutikella enam eraldi vaja.

Toote funktsioonid on mõeldud kasutamiseks nii maismaal kui ka vee all:

saab mitu sukeldumisrežiimi ühe ja mitme gaasiga (sealhulgas nitrox ja trimix) sukeldumiseks, mõõtmiseks, apnea, apnea-jahtimiseks ja suletud ringiga hingamisaparaadi jaoks

pindmise GPSi abil saab jälgida sukeldumise sisenemis- ja väljumispunkte

salvesta ja vaata kuni 200 sukeldumiskorra andmeid ning jaga neid rakenduse Garmin Dive kaudu

kohandage iga sukeldumisrežiimi andmekuva

sisseehitatud 3-teljelise sukelkompassiga on veealune navigeerimine lihtne

vaata lähedalasuvate tõusude ja mõõnade olusid otse kellalt

hoia end järgmise sukeldumiskorra jaoks vormis, kasutades üle 30 sisseehitatud spordirakendust, taastumisaja nõustajat, treeningseisundi näitajat, igapäevaseid soovitatud treeninguid ja päev otsa jälgitavat hingamist

keskendu kehale ja vaimule, kasutades unenäitajaid ja täiustatud unejälgimist, südame randmepõhist löögisagedust, Body Battery energia seiramist ja vedeliku tarbimise jälgimist

ole nutiteavituste, Garmin Pay kontaktivabade maksete, intsidentide tuvastamise ja abiteenusega kogu aeg ühendatud.

Descent G1 Solar – Ocean Editionil on 45 mm tugevdatud polümeerist korpus, kriimustuskindel safiirist lääts ja lihtsasti loetav ühevärviline ekraan. Ocean Edition on vastupidav ja valmis nii veepealseteks kui ka -alusteks seiklusteks, sest see on 100 meetri sügavuseni veekindel ning termilise, löögi- ja veekindluse osas USA sõjaväe kestvusstandardi kohaselt testitud. Nüüd saadaval taevasinise rihmaga sinakashallikat tooni toode.

Soovituslik jaehind on kellal 629,99 eurot.