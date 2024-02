Sellest aastast tagavad nii mõneski Eesti haiglas elutähtsate seadmete toimimise ka elektrivoolu katkestuste tingimustes ABB UPS seadmed.

„Eelmise aasta alguses eraldas riik kõigile haiglatele energiaturvalisuse parandamiseks rahalisi vahendeid. Finantseeringu toel on Eesti haiglad uuendamas oma varutoiteallikaid. Viimased on vajalikud, et haiglatel oleks pidev elektritoide. Täitsime nii Narva Haigla, kui ka Haapsalus asuva Läänemaa Haigla UPS tarne, teostumas on sarnane tarne veel ühele suurele haiglale,“ rääkis ABB müügispetsialist Dmitry Zelenko ning lisas, et tarne võttis aega 12 nädalat.

„ABB seadmed tagavad haiglate meditsiiniseadmetele kriitilise elektritoite katkematuse. Näiteks toimivad meditsiinilised seadmed nagu need, mis on vajalikud operatsioonisaalis, nüüd katkematult tänu ABB tarnitud UPSidele. Kui näiteks mõne haigla võrgus peaks toimuma võnkeid, siis kriitiliste seadmete töökord on nüüd teatud ajaks voolu taastumiseni tagatud,“ rääkis Zelenko. Ta rõhutas, et Śveitsi kvaliteediga seadmed on kõrge töökindlusega.

Kui Narva Haiglasse läks väiksem seade, siis Haapsalu Läänemaa Haigla SA-le tarniti ABB 2022. aasta mudeli UPS DPA250s4 võimsusega 150 kW, mis on esimene sellelaadne tarnitud UPS Eestis. Haigla esindajaga käidi seadme kvaliteeti Śveitsi laboris ka FAT-testimas (ingl. Factory Testing Acceptance).

FAT-testi käigus kontrollib klient koos projektis osalevate ABB esindajatega, et seade vastab lepingus kokkulepitule. Katsete käigus kontrollitakse seadme ohutust ning testitakse funktsioneerimist ja turvaelemente. FAT-testimine vähendab lisaks seadmete kasutusele võtmise ajakulu kliendi jaoks.

"Projektid nagu UPS'ide paigaldamine Eesti haiglatesse on paljude ettevõtete ja riigiasutuste jaoks oluliseks lüliks paindlikuma ja jätkusuutlikuma energiatuleviku suunas," ütles Dainius Bružas, ABB Baltikumi elektrifitseerimise ärivaldkonna juht. "Energianõudlus kasvab jätkuvalt. Vajadus lahenduste järele, mis tagavad energiavarustuse usaldusväärsuse ja tõhususe, olgu selleks siis haiglad või muu elutähtis taristu, on selgelt suurenenud ja ABB-l on selleks sobiv tooteportfell. Meie tarnega käib kaasas ka kvaliteedikontroll ja -sertifikaadid UPSide Šveitsi tehasest, millega tagab partnerlus ABB'ga turvalise ja usaldusväärse elektrilahenduse paigaldamise. Seekord siis olulises haiglate taristu projektis," kommenteeris Bružas.

„Kõnealune UPSide tarne on Haapsalu Haigla seisukohast oluline selle poolest, et haiglal on palju tööks vajalikke meditsiiniseadmeid ja need on tundlikud elektrivõrgu voolu kõikumistele ning katkestustele. UPS teeb voolu kvaliteeti oluliselt paremaks, mis kõnealuse ostuhanke eesmärk ka oli. Lisaks UPS akudega eraldi ruumi pannes, avaneb võimalus kõrvaldada väiksed UPSid meditsiiniseadmete küljest, lahendades meie jaoks ruumikasutuse probleemi. Põhjused on igapäevased, haiglas on seadmeid oluliselt rohkem kui mõnes kontorihoones,“ rääkis Madis Raudsepp, SA Läänemaa Haigla Haldusjuht.

Peatselt plaanitakse ühele poole saada ka tarnega Tallinna Haiglale, kus toimetatakse aga hoopis teiste võimsustega. „Tallinna Haigla puhul räägime me juba UPSidest võimsusega 600 ja 900 kW, mis tagavad haiglale töö igas olukorras,“ lisas Zelenko.

ABB tegutseb Balti riikides aastast 1991 ning on kolmes riigis tööandjaks enam kui 1200 inimesele. ABB juhib Eestis kahte, mootorite ja generaatorite ning sagedusmuundurite tehast. ABB tooteportfelli kuuluvad kesk- ja madalpinge elektriseadmed ning -süsteemid, elektriajamid ja tööstusautomaatikalahendused, korrashoiuteenus. Konkureerides peamiselt Hiina ja India tootjatega eristub Eesti tehas insenerilahenduste, kõrge kvaliteedi ja kiirema tarneajaga, millele lisandub globaalne jätkusuutlikkus ning ESG agenda, mis on olnud argumendiks just Euroopa, sh Eesti toodangu eelistamisel. Ka on ainulaadne Eestis asuv ABB sagedusmuundurite tehas, mis on valdkonna suurim ABB Grupi tehas maailmas. Hiljuti pälvis ABB tööandjat tunnustava Vaimse Tervise Hõbemärgise, mis räägib ettevõtte mainest ihaldatud tööandjana. ABB on käesolevast aastast Eesti Elektroonikatööstuse Liidu liige.