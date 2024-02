Järgmisel nädalal selguvad Eesti parimad iduettevõtted, kellel on oluline roll Eesti majanduses nii tööandja ja maksumaksjana kui ka innovatsiooni eestvedajana.

Eesti startup-kogukonna liikmed tunnistavad, et veel paar aastat tagasi elasid iduettevõtted justkui videomängus, kus boonuspunkte ja -raha kogunes kukrusse ka siis, kui vahendid olid nulli mängitud. Nüüd on seis muutunud – investorite heldus on asendunud kriitilise vaate ja kaalutletud otsustega.

Eesti Startup Auhindade peakorraldaja Rannar Park sõnas, et auhindadele on tänavu esitatud kümneid väga tugevaid kandidaate: “On näha, et praeguses majanduskeskkonnas on paljudel iduettevõtetel keeruline, kuid teiselt poolt näevad asutajad kriisis võimalusi ning eraldi tooks välja sellised tegevusvaldkonnad nagu rohetehnoloogia, tervisetehnoloogia ja süvatehnoloogia. Kindlasti näeme laval uusi nimesid ning ka juba tuntud tegijaid, kes ka raskete aegade kiuste kasvanud ja teinud suuri tegusid.”

Raha kaasamine on Eesti iduettevõtete jaoks muutunud mullu keerulisemaks ning prioriteediks on saanud rahaasjadega vastutustundlikult toimetamine.

Swedbanki start-up’i segmendijuht Triin Preem tõi välja, et täna võib rääkida turu normaliseerumisest. “Ellu jäävad need ettevõtted, kelle toode või teenus lahendab päriselt kliendi jaoks olulist probleemi. Pikemas perspektiivis ei ole raha otsa saanud. Ka Eestis on päris mitu uut ja olemasolevat fondi, kus on raha, mis ootab, et saaks investeeritud,” sõnas Preem.

Preemi sõnul on koos rahale väärtuse ja hinna tekkimisega toimus turul huvitav nihe. “Start-up’id oleks korraga nagu küpsemaks saanud ja mõistavad jätkusuutlikumate ärimudelite olulisust. Meie hinnangul on see positiivne muutus, sest mida vastutustundlikumad on ettevõtjad, seda kindlamalt saab investorid kasvamiseks oma tuge pakkuda,” sõnas ta.

Aasta uustulija 2021 auhinna võitja, tänaseks eduka investeerimisplatvormi Lightyear asutaja Martin Sokk rõhutas, et kuigi eesolev aasta saab paljudele idudele keeruline olema, on ta tuleviku osas optimistlik. “Viimased aastad on iduettevõtetele keerulised olnud. Raha kaasamise tingimused on muutunud ning keerulises majandusolukorras peab hoidma tugevat fookust ettevõtte jätkusuutlikkusele ning kasumini jõudmisele. Ellujäämine ja raha kaasamine saab olema kõige keerulisem neile, kes ei ole oma finantsjuhtimist korda saanud,” ütles ta.

Selle taustal näeb Martin Sokk ka positiivseid märke: “Tekkinud on uus laine iduettevõtteid, kes kaasavad hoogsalt raha just varajastes rahastusvoorudes ning kasvavad ja muudavad maailma. Täna on idufirmade ehitamiseks üks parimaid aegu — fondidel on raha, mis otsib uusi julgeid ideid, eelmise aasta kogemustest ja vigadest on õpitud ning nagu Eesti idudele kohane, osatakse õpitut kiirelt rakendama.”

Startup Estonia kodulehel oleva Eesti startup-ökosüsteemi andmebaasi kohaselt tegutseb täna Eestis 1376 iduettevõtet ning neist parimad selguvad 2. veebruaril pidulikul Eesti Startup Auhindade galal. Eesti idusektori parimaid tunnustatakse viies põhikategoorias, milleks on Aasta uustulija, Aasta investor, Aasta asutaja, Kiireim käibekasvataja ja Aasta panus. Auhindade erikategooriad on Rohetehnoloogia, Tervisetehnoloogia ja Süvatehnoloogia.

Eesti Startup Auhindu jagatakse tänavu Eesti Asutajate Seltsi ja LIFT99 eestvedamisel viiendat korda. Sündmuse peatoetajate seas on Swedbank, Latitude59, Lightyear, Asutajate Selts, Invest Estonia, Icebreaker.vc, Practica Capital, Siena Secondary Fund, Karma Ventures, Specialist VC, Trind Ventures, NFTPort, Binalyze, Koos.io, Salv, NordicNinja, Ready Player Me ja Tallinna linn.