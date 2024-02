(Sisuturundus)

Wi-Fi võrguseadmeid on mitmesuguseid - selliseid, millel ohtralt porte ja antenne ning mis sobivad korterisse, majja või mänguri lauale. Alta AP6 Pro pole aga ükski neist. Tegemist on pealtnäha täiesti mittemidagiütleva seadmekarbiga, millel pole nähtaval kohal ei nuppe ega porte. Tagaküljelt leiab vaid ühe LAN-pesa. Selle kaudu saabub WiFi seadmesse nii andmevõrk kui toide (üle PoE). Kõrvaltvaataja ei tea isegi kahtlustada, millega tegu. Samas on see pääsupunkt aga ettevõtte turvalise WiFi võrgu üks alustalasid.

Tegemist on WiFi 6 võrguga steroididel ehk 6. põlvkond väga hea tulevikukiirusega: kombineeritud ühenduskiirus võib sel pääsupunktil ulatuda 6,3 gigabitini sekundis. Alta AP6 Pro toetab Wi-Fi võrke 801.11a/b/g/n/ac/ax.

Mis on rändlusstandard 802.11k/v?

Seade on varustatud Qualcommi WiFi 6 kiibiga ning toetab 802.11k/v rändlusstandardeid, mis on Wi-Fi standardi 802.11 osad. Need on loodud spetsiaalselt parandama klientseadmete rändlust ja ühenduvust laiemas WiFi-võrgus näiteks kontoriruumides, avalikes asutustes või tööstushoonetes.

802.11k on optimeeritud kanaliloendiga, aidates klientseadmetel võimalikult kiiresti leida lähedal olevaid pääsupunkte, vähendades rändluse ümberlülituse viivitust. See on oluline näiteks liikuvates seadmetes, olgu need siis rändavad kontoriinimesed, ruttavad lennujaama külastajad või liikuvad tööstusrobotid.

Samas aitab 802.11k võrgu koormust tasakaalustada: jaotab kliente ühtlaselt erinevate pääsupunktide vahel, vähendades ülekoormust ja parandades üldist võrgu jõudlust.

Alta traadita võrgu värvikoodid aitavad aga määrata Wi-Fi SSID-dele rühmi ja seejärel määrata liikmelisust pääsupunktidele vastavalt nende värvile, mis lihtsustab võrguhaldust.

802.11v annab klientseadmetele infot läheduses asuvate pääsupunktide kohta, mis aitab paremini teha rändlusotsuseid ühe pääsupunkti küljest teisele lülitumiseks. Sellega hoiatatakse liikuvaid kliente ka eelseisvast ühenduse katkemisest, et oleks võimalik kohe sujuvalt üle minna järgmisele pääsupunktile, säästes samas energiat.

Kokkuvõttes on 802.11k/v võrkude eelised järgmised:

sujuvam ja kiirem rändlus seadmete vahel liikumise ajal

parem ühenduvus ja signaali tugevus

võrgu koormuse jaotuse parandamine

suurem võrgu efektiivsus ja energiasääst.

802.11k/v võrgud sobivad ideaalselt keskkondadesse, kus on suur hulk klientseadmeid, mis liiguvad pidevalt, näiteks avatud kontoritesse, koolidesse, lennujaamadesse, tööstushoonetesse robotiseeritud liinidega või konverentsikeskustesse.

Kuidas seda seadistada?

Ruuteri seadistamiseks on vaja minna selle IP aadressile või veelgi lihtsam - laadida alla vastav äpp. Selleks tuleb nutiseadmesse paigaldada rakendus Alta Networks ja luua tasuta Alta pilveteenuse konto. Kasutada võib Alta Labsi intuitiivset pilvepõhist haldusliidest, kus seadistada saab rohkemate ruuterite või pääsupunktidega süsteemi ning mitmete asukohtadega pilvepõhist lahendust. Esialgu aga esimese seadmega saab hakkama ka ainult mobiiliäpiga ja veebiliidesega.

Siis on kõigepealt vaja tagaküljel olevast reset-nupust seade aktiveerida ja seadistamine võibki alata.

Kõik on üsna lihtne ja intuitiivne ning seadistada saab nii korporatiivse võrgu kui avaliku võrgu, määrata sagedusalasid ja seadmetele IP aadresside omistamist. Täpsemaid sätteid on vaja vaadata veebiliidesest.

Ühenduseks on pääsupunkti taga vaid üks LAN pesa: selle kaudu tuleb nii toide kui andmeside.

Alta Labsi pääsupunktidel on sisseehitatud võimas Deep Packet Inspection (DPI) mootor, millega pole vaja osta eraldi riistvara selle jaoks. DPI-ga saab otse samast seadmest piirata juurdepääsu veebisaitidele, rakendustele või rakenduste liikidele, filtri seaded on kättesaadavad pääsupunkti IP aadressil asuvast veebiliidesest. Sealt saab ka ükshaaval blokeerida veebisaite, mida ettevõttes ei soovita kasutada.

Mugav omadus on Alta Labsi haldusliideses filtreerimispoliitikast möödaminek salasõnadega: nii ei pea erandjuhtudel hakkama võrgufiltreid ümber seadistama, vaid võib anda salasõna mõnele töötajale näiteks ajutiselt siiski keelatud lehtedele ligipääsuks. Määrata võib ka ajakava, millal filter töötab või seadmed, millega pääseb läbi või vastupidi.

Ühe SSID jaoks saab samuti kasutada mitut parooli, millest igaüks pakub erinevat juurdepääsutaset ja internetikiirust. See funktsioon lihtsustab võrguhaldust mitmesuguste kasutajavajadustega keskkondades, vähendades vajadust erinevate võrgunimede ehk SSID-de järele. See lubab kohandatud juurdepääsu ja turvameetmeid iga kasutaja jaoks eraldi, suurendades nii võrgu tõhusust kui turvalisust.

Alta AP6 Pro sobib hästi kriitiliste võrkude pääsupunktiks, sest kui peaks vaja minema võrguseadeid muuta, ei pea tegema taaskäivitust, nagu on paljudel lihtsamatel võrguseadmetel. Muudatusi saab teha toimivas võrgus käigupealt võrku katkestamata.

Seade toidab end PoE+ adapterist, mida pole kaasas, energiatarve on maksimaalselt 25 W, keskmiselt 7 - 15 W. Kaasasoleva kiirkinnitusega saab pääsupunkti paigaldada mugavalt nii seinale kui lakke või lihtsalt kinnituseta riiulile või lauale. Korpus on vihmakindel ehk vastab standardile IP54.

Seadetest saab LED-tule vajadusel välja lülitada. Vaid 32 mm paksuse korpusega mahub pääsupunkti paigaldama ka kitsamatesse kohtadesse kasvõi ripplae taha.

Võimekuseks on korraga teenindada üle 350 kliendi, külaliste liiklust on võimalik sisevõrgust eraldada. Seade toetab a/g/b/n/ac/ax võrke, suurim kiirus ax võrgus on 2.4 GHz sagedusalas kuni 573 Mbps, 5 GHz võrgus kuni 5,8 Gbit/s. Maksimaalne läbilaskevõime võib ulatuda kuni 6,3 Gbit/s.

Kokkuvõtteks on tegemist mugava ja lihtsa pääsupunktiga, millele saab ehitada üles mõne suurema võrgu, kus on palju liikuvaid kasutajaid. Kuigi tegemist on profiseadmega, ei käi selle seadistamine üle jõu ka keskmiste võrguteadmistega kasutajale.

Seadme andis testida ELKO Group.