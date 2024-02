Garmin kuulutas täna välja sarja Forerunner 165, mis pakub taskukohaseid jooksjatele mõeldud GPS-nutikellasid, mis aitavad igal tasemel sportlastel saavutada oma eesmärke, kasutades selleks personaalseid kohandatud treeningplaane ning populaarseid tervise- ja treeningnäitajaid. Tulemusi saab vaadata heledal AMOLED-ekraanil.

Kaks uusimat saadaolevat mudelit Forerunner 165 ja Forerunner 165 Music täiendavad oma täisvärviliste puuteekraanide ja traditsioonilise viienupulise disainiga Garmini nutikate jooksukellade valikut.

Mõlema mudeli aku kestab nutikella režiimis kuni 11 päeva ja GPS-režiimis kuni 19 tundi.

Sarja Forerunner 165 funktsioonid on järgmised:

AMOLED-ekraan – eredalt 1,2-tolliselt AMOLED-ekraanilt on hea lugeda treening- ja taastumisandmeid, nutisõnumeid ja muudki.

Võistlusteks kohandatud treeningplaanid – antakse treenimisnõuandeid, personaalseid igapäevaseid treeningsoovitusi ja lõpuaja prognoose, mis põhinevad rakendusse Garmin Connect sisestatud võistlusandmetel.

Randmepõhine jooksujõudlus ja dünaamika – vaata otse randmelt jõudlust reaalajas ja mõõda olulisi jooksunäitajaid, nagu sammusagedus, sammu pikkus ja kokkupuuteaeg maapinnaga, mis aitavad jooksuvormi parandada.

Treeningu mõju – vaata, kuidas treeningud füüsilist vormi mõjutavad ning saa paremini aru treeningute kasuteguritest.

Rajad – leia rakendusest Garmin Connect ja kolmandate osapoolte platvormidelt olemasolevaid radu või loo need ise, sünkides need seejärel otse oma kella abil.

Täiendavad tegevusprofiilid ja treeningud – enam kui 25 tegevusprofiili, sealhulgas maastikujooks, avaveeujumine, pickleball, tennis ja teised alad; lisaks veel uued jõu-, HIIT- ja kardiotreeningud ning jooga ja pilates.

Hommikune aruanne – alusta päeva õigesti kohandatava hommikuse aruandega, mis annab ülevaate eelmise öö unest ja alanud päeva treeningutest, lisades ka HRV-oleku ja ilmateate.

Pulse Ox – jälgi vere hapnikusisaldust nii ärkvel olles kui ka magades.

Uneaja jälgimine ja uneskoor – igal hommikul saab hinde eelmise öö une kvaliteedi kohta, näeb eri uneetappe ning soovitusi, kuidas unekvaliteeti parandada.

Uinaku tuvastamine – automaatne uinakute jälgimine või logi, mille alusel saab otsustada nende kasulikkuse, ajastuse ja kestuse osas.

Muusikaloendid – laadi alla rakenduste Spotify, Deezer või Amazon Music kontodelt muusikaloendeid, et neid ilma telefonita juhtmeta kõrvaklappidega kuulata (saadaval ainult mudelil Forerunner 165 Music).

Helimärguanded – järgi juhendatud treeninguid või helimärguandeid edenemise kohta kellaga ühendatud juhtmeta kõrvaklappidest (saadaval ainult mudelil Forerunner 165 Music).

Garmin Pay™ kontaktivabad maksed – liikuge osalevate teenusepakkujate abil kiirelt ja sujuvalt läbi kassade ja muude makseportaalide.

Sarja Forerunner 165 mudelid jälgivad üldist heaolu ööpäevaringselt – enne treeningut, selle ajal ja ka pärast seda. Randmelt saab jälgida südame löögisagedust, uneandmeid ja stressitaset ning palju muud. Energiaseirefunktsioon Body Battery aitab jälgida keha energiataset, et leida parim aeg treeninguks ja puhkamiseks ning saada teada veelgi enam üksikasju selle kohta, milline on ööune, uinakute, igapäevaste tegevuste ja stressitaseme otsene mõju teie energiatasemele.

Funktsioon Fitness Age võimaldab hinnata, milline on jooksjate füüsiline vorm, arvestades nende tegelikku vanust – see on kasulik meeldetuletus, mis aitab püsida aktiivsena ja suunab tegema tervislikke valikuid. Sari Forerunner 165 sisaldab ka naistele mõeldud tervise jälgimise funktsioone, mis võimaldavad kasutajatel jälgida oma menstruatsioonitsüklit ja rasedust ning samal ajal ka täiendada oma teadmisi liikumis- ja toitumisõpetuse valdkonnas.

Liikuva eluviisi korral võimaldavad ühilduva iPhone´i või Androidiga nutitelefoniga seotud sarja Forerunner 165 mudelid näidata otse randmelt e-kirju, tekstsõnumeid ja hoiatusi. Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid võivad aidata tagada meelerahu – näiteks kui kell on ühendatud nutitelefonirakendusega Garmin Connect, saab kasutaja nime ja asukohta (kui see on saadaval) sisaldava sõnumi saata eelnevalt valitud hädaabikontaktidele, juhul kui tuvastatakse hädajuhtum. Kasutajad saavad rakenduses Connect IQ Store otse kella kaudu laadida alla ka rakendusi, kella sihverplaate ja palju muudki või avastada nutitelefoni rakendusest rohkem valikuid.

Mudel Forerunner 165 on saadaval soovitusliku jaemüügihinnaga 279,99 eurot, mudeli Forerunner 165 Music jaemüügihind on 329,99 eurot.