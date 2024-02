Londonis asuv tehnoloogiaettevõte Nothing näitas Barcelonas täna lõppenud Mobile World Congressil esmakordselt vihjamisi, milline hakkab välja nägema nende kõige värskem nutitelefon Phone (2a), mida esitletakse lähemalt märtsi alguses.

Phone (2a) on esimene n-ö sisemise disainikontseptsiooniga nutitelefon, mis loodi mõni kuu pärast ettevõtte turule tulemist 2020. aastal. See tähendab, et telefoni läbipaistev korpus toob esile muidu telefonis peidus olevad komponendid ja võimaldab näidata põhifunktsioone uuenduslikul viisil.

Ikooniliste "silmade" ehk kaamerate taga asub NFC funktsiooniga varustatud telefoni protsessorikeskus, mis töötab telefonil sarnaselt inimajuga. Ülejäänud elemendid on paigutatud ringikujulise võrgustikuna, mis ulatub kuni telefoni servadeni, luues ümaramaid nurki. Selline disain annab seadmele ühtse ja pehmema välimuse.

Londoni reklaamtahvel.

Phone (2a) on esimene nutitelefon, millel on 90° nurga all olev üheosaline korpuse kate, mis ulatub üle telefoni äärte ning kuhu on sujuvalt integreeritud ka kahe kaamera moodul. Uudne disain muudab telefoni ka vastupidavamaks ning on märgatavalt parandanud kukkumistesti tulemusi.

Huvi äratamiseks lõi Nothing asümmeetrilise tasakaalu tunde, kus Phone (2a) alumine ja ülemine osa on sihipäraselt erinevateks kujundatud. Aku katte disain on aga inspireeritud Massimo Vignelli New Yorgi metrookaardist.

Kaamerakõrgendik aitab telefoni tasasel pinnal stabiliseerida ning pildistamisel vähendada võimalust, et sõrmed võivad pildile sattuda.

Nothing avaldab rohkem infot uue telefoni kohta juba 5. märtsil toimuval esitlusel.