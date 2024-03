Foto: Airam Dato-on, Pexels

Toimetaja tõlkebüroo uuris, millist masintõlkeprogrammi eelistada 2024. aastal ja testis neist tuntumaid ühe kindla tekstilõiguga, et teada saada, kas masin suudab tabada tõlke nõansse ja teha sõna-sõnalt tõlkimise asemel mõistlikuma teksti.

"Automaatne tõlge on aasta-aastalt aina täpsemaks muutunud ning suurte tekstimassiivide tõlkimine on kõigest sekundite küsimus," kirjutatakse blogis, "see on suur võit ka tõlkijale, kellel on nüüd rohkem aega keskenduda naljade ja sõnamängude tõlkimisele, terminite otsimisele ning lokaliseerimisele."

Selgub, et päris paljude teenustega on tõlkijatele siiski ka veel tööd alles jäänud - mõne puhul rohkem, mõnega vähem.

2024. aasta populaarseimad masintõlkeprogrammid, mida testiti, olid järgmised:

Tõlgitav näidistekst pärit rahvusvahelise reisiportaali Culture Trip blogist:

While we all like to do our bit for the planet at home, it’s equally important to do so while travelling. Fortunately, Scotland’s offer of regenerative tourism and rewilding stays tick all those eco boxes: whether it’s staying in a cosy woodland cabin where profits are invested back into the surrounding family-owned forest, or touring one of the country’s newest rewilding projects.