Täna, 4. märtsil avab ametlikult uksed Austriast alguse saanud ja USA börsil noteeritud globaalse tehnoloogiaettevõtte Dynatrace uus Tallinna kontor: 3000-ruutmeetrisel pinnal asuv kaasaegne ärihoone ja tehnoloogialabor.

Dynatrace’i tarkvaraaredusdirektori ja Tallinna üksuse juhi Kristian Sägi sõnul kinnitab uue Tallinna kontori avamisega siinsel turul tugevalt kanda oluline tehnoloogiasektori tööandja, kes tahab oma rahvusvaheliste kogemuste ja teadmistega rääkida kaasa Eesti tehnoloogiasektori arendamise ja konkurentsivõime kasvatamise valdkonnas. „Dynatrace loodi selleks, et tarkvara toimiks ideaalselt. Kasutame tehisintellektil põhinevat platvormi, et tagada tarkvara töökindlus ja turvalisus ülisuurte andmemahtude analüüsi ja automatiseerimise teel.“

Dynatrace on 2005. aastal Austrias asutatud ja 2019. aastal USA börsil noteeritud ettevõte, kes on tehnoloogia ühtse jälgitavuse ja turvalisuse valdkonnas turu liider. „Meie fookusklientideks on 15 000 maailma suuremat organisatsiooni. Dynatrace’i tehisintellektil põhineva platvormi abil tagame, et meie partnerite tarkvara toimiks tõrgeteta ja probleemide esinemisel tuvastataks need esimesel võimalusel,“ selgitas Sägi.

Ettevõtte klientide hulka kuuluvad näiteks Saksa telekommunikatsioonifirma Deutsche Telekom, Porsche Informatik, Abercrombie&Fitch, reisikorraldaja TUI, lennufirmad Air Canadia ja Spirit, Rooma rahvusvaheline lennujaam, ASICS, mitmed finantsasutused ning paljud teised maailma suurettevõtted, kelle igapäevane toimimine sõltub veatult toimivatest ja turvalistest tehnoloogilistest lahendustest.

Dynatrace’il on üle aailma rohkem kui 60 esindust, kus töötab kokku üle 4200 inimese, neist 1400 teadusuuringute alal või insenerina. Eesti turul alustas Dynatrace tegutsemist 2021. aastal, kui ostis ära ettevõtte SpectX. Uue Sõle tänavale rajatud Tallinna kontori ja tehnoloogialabori avamine on ettevõtte jaoks oluline verstapost, sest seal on töökohad 60 inimesele ning potentsiaal meeskonda kasvatada vastavalt vajadusele.

Sägi sõnul soovib Dynatrace teha koostööd ja rääkida kaasa Eesti majanduse ja tehnoloogiasektori arendamisel. Avaürituse raames toimub paneeldiskussioon teemal „Koodikirjutajad versus reaalmajandus – kes paneb Eesti majanduse uuesti kasvama?“.

Juttu tuleb sellest, kuidas läheb Eesti majanduse alustaladeks olnud valdkondadel ja millises seisus on meie IT-sektor. Analüüsitakse Eesti konkurentsivõime ja välisinvesteeringute suurendamise võimalusi. Kuidas püsida konkurentsis, kui kogu maailm tegeleb tehisarul põhineva tehnoloogia arendamisega. Millised on AI-ga seotud ohud ja kas oleme valmis riskide maandamiseks.

Dynatrace on USA börsil noteeritud tehnoloogiaettevõte, mis asutati Austrias eesmärgiga tagada tarkvara täiuslik töökindlus. Dynatrace'i jälgimis- ja turvaplatvorm kasutab võimsat AI-mootorit, et automatiseerida ülisuuri andmemahtusid ja pakkuda andmeanalüüsi tulemusena väga täpseid vastuseid. See võimaldab automatiseerida pilvetöötlust, tarnida tarkvara kiiremini ja turvalisemalt ning tagada veatult toimivad digitaalsed teenused.