Välismaalaste poolt asutatud idufirmad tasusid Eestis mullu 10,3 miljonit eurot makse, mida on 8% enam võrreldes aasta varasemaga. Välisasutajate poolt asutatud iduettevõtete käive oli aga mullu 105,5 miljonit eurot, kasvades aastaga 25%.

Välismaalaste poolt asutatud iduettevõtted olid möödunud aasta lõpu seisuga Eestis tööandjaks 392 inimesele ning keskmine brutopalk oli neis ettevõtetes 3832 eurot kuus, mis ületab Eesti keskmist töötasu umbes kaks korda. Suurima käibega ettevõtted, mis on Eestis asutatud välismaalaste poolt olid mullu Glia (13,9 miljonit eurot), Vertigogames (11,4 miljonit eurot) ja Binalyze (9,2 miljonit eurot).

Mullu sai Eestis iduettevõtte asutamiseks loa 32 välisasutajat ning kõige rohkem asutajaid on Eestisse tulnud Türgist, Armeeniast, Hiinast ja Ukrainast. Tähtajalisi elamislubasid Eestis töötamiseks väljastati möödunud aastal 291 ja viisasid Eestis töötamiseks oli välja antud 152. Kõige rohkem on mullu Eestisse tulnud töötajaid Nigeeriast, Brasiiliast, Indiast ja Filipiinidelt.

Startup-viisa programmi on kõige aktiivsemalt töötajate palkamiseks kasutanud Eesti idusektori lipulaevad Bolt, Wise ja Veriff aga ka kümned teised Eesti tehnoloogiaettevõtted.

Startup Estonia startup-viisa ja välissuhete arendusjuht Annika Järs sõnas, et startup-viisa programmi abil palkavad Eesti idufirmad eelkõige ülemaailmseid talente, kes aitavad edendada kohaliku IT- ja tehnoloogiasektori kasvu. “Konkurents globaalsel tööjõuturul on täna väga karm ning kahtlemata tekitab Eesti asukoht Venemaa läheduses välistalentides, kelle jaoks on palju riikide ja ettevõtete uksed avatud, ebakindlust. Kuna Eesti iduettevõtete jaoks on välistalentide palkamine kriitilise tähtsusega, on nende palgad ka keskmisest kiiremini kasvanud,” selgitas Järs.

Startup-viisa ja kasvuettevõtte viisa programme välistalentide palkamiseks kasutatavad ettevõtted tasusid Eestis mullu 268,8 miljonit eurot makse ning nende kogukäive oli 2,2 miljardit eurot.

Startup-viisa programmis osalevad iduettevõtted olid edukad ka investeeringute kaasamisel. Kokku kaasati 2023. aastal 102,3 miljonit eurot investeeringuid ning sõlmiti 19 tehingut. Suurimad investeeringud on kaasanud Funderbeam (36 miljonit eurot), Binalize (17,7 miljonit eurot) ja Rangeforce (17 miljonit eurot).

Startup-viisa programmi raames on aastate jooksul väljastatud 534 positiivset otsust iduettevõtte asutamiseks Eestis. Möödunud aastal taotles startup-viisa programmis osalemist 79 iduettevõtet, neist 40% olid edukad, saades Siseministeeriumi poolt kokku kutsutud startup-komitee heakskiidu.

Järs selgitas, et valdkonna ekspertidest koosnev sõltumatu komisjon on taotluste läbivaatamisel põhjalik ja kriitiline. “Komisjoni eesmärgiks ei ole võimalikult paljude taotluste aktsepteerimine, vaid jälgitakse väga põhjalikult, et ettevõte vastaks kokku lepitud kriteeriumitele, sest meie eesmärk on, et Eestisse saaks tööle tulla rahvusvahelised talendid, kes aitavad meie IT- ja tehnoloogiasektori kasvule,” selgitas ta.

2017. aasta jaanuaris käivitatud startup-viisa programm võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel Eesti iduettevõtete heaks töötada, olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada. Idu- ja kasvuettevõtetes töötamiseks on kokku väljastatud 4974 luba.