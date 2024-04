Möödunud aasta ja käesoleva aasta esimese kvartali jooksul läbi viidud ulatuslike võrgu-uuenduste järel alustab Elisa sel kevadel 3G-võrgu sulgemisega, et tagada võrgu vastavus uutele vajadustele. Elisa sulgeb 3G-võrgu maakondade kaupa, alustades Raplamaast ja Järvamaast ning lõpetades aasta lõpus suuremate maakondadega. 3G sulgemise järgselt jäävad klientide käsutusse tänapäevasemad 4G- ja 5G-võrgud ning ka 2G-võrk.

“Internetti kasutatakse täna kümnetes kordades rohkem kui aastate eest, mistõttu on vaid loogiline suunata edasine fookus võimekama 4G- ning 5G-võrgu arendamisesse. Varem 3G- võrgu töös hoidmiseks kasutatud ressursid saame edaspidi investeerida tulevikukindlate tehnoloogiate arendamisesse, pakkudes nii veelgi kvaliteetsemaid ja parema kasutuskogemusega sidelahendusi,” kommenteeris tehtavat sammu Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Nõudlus 3G-võrgu järgi on praeguseks järsult vähenenud. Viimaste aastate jooksul turule toodud seadmetest valdav enamus toetavad juba uuemaid 4G- ja 5G-tehnoloogiaid. Elisa võrgus ei ole klientidel kasutuses enam ühtegi ainult 3G toega seadet, kuid leidub veel 2G/3G toega seadmeid. 3G võrgu sulgemise järel saab neid jätkuvalt kõneteenuse jaoks edasi kasutada, mobiilse andmeside kasutamiseks tuleb kliendil seade aga välja vahetada.

Ettevalmistusena 3G-võrgu sulgemiseks laiendas Elisa möödunud aasta jooksul üle terve Eesti 2G- ja 4G-võrkusid ning jätkas 5G võrgu rajamisega. Ühtekokku on Elisa võrku lisanud enam kui 250 uut 2G-tugijaama. Tähelepanu on Elisa jõuliselt suunanud ka 4G kõneteenuse ehk VoLTE tehnoloogia osakaalu kasvatamisele, mille tulemusena valdav osa Elisa klientidest kasutab täna juba VoLTE teenust.

“5G tehnoloogia arendamise kõrval on 3G-võrgu sulgemine üks meie lähiaastate kõige suuremaid strateegilisi projekte, mis lubab tuua välkkiire mobiilse interneti veelgi rohkemate inimesteni. Täna 3G-võrgu poolt hõivatud sagedusressursse ja riistvara on võimalik edaspidi kasutada 4G- ja 5G-võrkude tarbeks,” ütles Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli. “Sagedusmahud on piiratud vara.”

Vaid 3G võrku vajavate klientide arv on tänaseks väga madal ning 3G tehnoloogiat kasutatakse eelkõige tagavaralahendusena ning seda seadmete poolt, mis ei toeta 4G või 5G tehnoloogiat. Sellest tulenevalt on just nüüd õige aeg saata väärikas 3G tehnoloogia hingusele. Kõneteenust saavad kliendid edasi kasutada 2G tehnoloogial. Mobiilse andmesideteenuse heaks kasutuskogemuseks on aga oluline seade tänases hetkes asendada 4G ja/või 5G toega seadmega.

Kliendid saavad teha soovi korral spetsiaalsel veebilehel personaalse päringu, sisestades kas telefoninumber või SIM-kaardi number, mille alusel annab Elisa teada, kas ja kuidas antud klienti Elisa 3G võrgu sulgemine mõjutab. Lingi veebilehele leiab klient siit.

3G-võrgu sulgemine algab selle kevade maikuus ning toimub maakondade kaupa. Potentsiaalse mõjuga kliente informeerib Elisa personaalselt läbi otseteavituste ning samuti edastab ettevõte sulgemisaja lähenedes teavitused täpsematest kuupäevadest läbi kohalike meediakanalite.

3G-võrgu sulgemise maakondade kaupa on järgmine: