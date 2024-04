Logitech tutvustas oma uut juhtmevaba klaviatuuri Signature Slim K950 Wireless Keyboard ning komplekte Signature Slim Combo ja Signature Slim Combo for Business, mis on loodud isiklike ja tööarvutite kasutuskogemuste lihtsustamiseks.

Inimestele, kellel on nii ametialaste kui isiklike ülesannete täitmiseks üks seade, on Signature Slim kauni disainiga lahendus, mis sobib ühtviisi nii koju kui kontorisse. Sel klaviatuuril on rohkem funktsioone kui tavalistel lihtsamatel klaviatuuridel, samuti säästab aega tarkvara abil seadme kohandamise võimalus. Klaviatuur loob sujuva kogemuse nii töö kui isikliku eluga tegelemiseks laua taga.

Lihtne töö- ja eraelu sidumine

„Lõime Signature Slim klaviatuuri hea kaaslasena kaks aastat tagasi turule toodud Signature hiirele, et aidata kõiki neid, kes peavad tegelema töö, eraelu ja kõigega, mis sinna vahele jääb,“ sõnas Art O’Gnimh, Logitechi Core Personal Workspace Solutionsi suuna peadirektor, „Signature Slimi abil on nii tööalased kui isiklikud asjad kontrolli all, see ühendub hõlpsalt nii kodu- kui tööarvutiga.“

Signature Slim Combo sisaldab Signature Slim K950 juhtmevaba klaviatuuri ja Signature Plus M750 juhtmevaba hiirt (Põhja-Ameerikas M750L), mis on saadaval nii grafiidi- kui valkjas toonis. Komplekt sobib hästi dünaamilisele elustiilile, milles töö- ja eraelu segunevad – saad vaid ühe puudutusega trükkida ja klõpsata nii kodu- kui tööarvutis. Keskendumine ja segamatus on garanteeritud, sest klahvid ja hiireklõpsud on vaiksed, SmartWheel aga aitab kiiresti ja täpselt kerida.

Tulemuslikkust saab optimeerida Logi Options+ rakendusega

Signature Slim K950 toob õhukese disainiga klaviatuurile tuttava tundliku sülearvutilaadse trükkimiskogemuse. Optimeerida saab oma tööaega ja igapäevaseid ülesandeid Logi Options + rakendusega. S

Töö ja vaba aja vahel saab hõlpsasti liikuda, kasutades lühikäske nagu helitugevuse reguleerimine, esitamine/paus, vaigistamine/vaigistamise tühistamine või nutitoiminguid, mille abil saab korduvad toimingud vahele jätta, tehes mitu toimingut ühe klahvivajutusega automaatseks, nii saad vaid ühe puudutusega päeva alustada või lõpetada.

IT-tiimid saavad kaugjuhtida

Signature Slim Combo for Business toob ärikasutajate jaoks uue standardi, mille saab tänu mõistlikule hinnale massiliselt kasutusele võtta. Komplekt on varustatud Logi Bolti turvalise juhtmevaba tehnoloogiaga, mis tagab usaldusväärse ühenduse ka ülekoormatud juhtmevabades keskkondades. Signature Slim komplekti abil saavad IT-meeskonnad seadmeid Logitech Synci kaudu kaugjuhtida – nii saab tagada üleilmse klienditoe. Komplekt ühildub Windowsi, macOS-i, Chrome OS-i ja teiste juhtivate operatsioonisüsteemidega.

Signature Slim K950 ja Signature Slim komplekt tootmises arvestatakse ka keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid. Mõlemad tooted on süsinikuneutraalsuse sertifikaadiga, nagu ka ülejäänud Logitechi tooted, ning paberpakendid pärinevad FSC sertifikaadiga metsadest ja muudest kontrollitud allikatest.

Signature Slim K950 ja Signature Slim komplekti plastmassist osad sisaldavad sertifitseeritud tarbimisjärgset ringlusse võetud plastikut, et anda vanast olmeelektroonikast kõrvaldatud plastmassile uus elu – Signature Slim K950-s grafiidivärvi puhul 62%, valkja mudeli puhul 48%; Signature Slim M750-s grafiidivärvi mudeli puhul 61%, valkja mudeli puhul 25%; Signature M750L-s grafiidi puhul 63%, valkja puhul 26%.