Esimese kvartali lõpuks oli Telia katnud 5G leviga 81% Eesti rahvastikust ning 5G arendused on ettevõtte üks peamisi prioriteete terve 2024. aasta jooksul.

Telia Eesti müügitulu ulatus 2024. aasta esimeses kvartalis 88 miljoni euroni, jäädes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte puhaskasum moodustas samal ajal 18,7 miljonit eurot.

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul investeerib ettevõte sel aastal Eesti turule üle 50 miljoni euro, millest lõviosa läheb võrkude ja teenuste arendamiseks. Sidevõrkude poolt teenindatavad andmemahud kasvavad jätkuvalt kiires tempos ning ainuüksi viimases kvartalis on Telia mobiilivõrgus suurenenud andmeliiklus 12% võrra.

„Eesti juhtiva IT- ja telekomiettevõttena investeerime eelkõige oma võrkude ja teenuste kvaliteeti. Teiseks on oluline käia sammuke eespool klientide tänastest vajadustest ja juba praegu ehitada võrke ja luua lahendusi, mille reaalne väärtus ja kasu avaldub alles aastate pärast. Praeguses kõrgendatud ohutasemega keskkonnas oleme oluliselt suurendanud oma investeeringuid küberkaitse valdkonda ja toimepidevuse tõstmisse. Viimane on ülioluline ka kliimamuutustega kaasnevate tormide ja looduskatastroofide üleelamiseks ning seetõttu jätkame ka ettevõtte ajaloo seni suurima taastuvenergia projektiga, mille käigus rajatakse selle aasta lõpuks ca 100 Telia mobiilimasti juurde päikesepargid,“ kommenteeris Haljand.

Tänavu esimeses kvartalis võttis Telia ühe esimese mobiilioperaatorina Euroopas oma võrgus kommertskasutusse 26 GHz sagedusala, mis võimaldab pakkuda klientidele üle õhu kõige kiiremat ja suurima jõudlusega juhtmevaba mobiilset internetiühendust.

26 GHz sagedusalas töötav 5G tugijaam pandi tööle Kiili vallas, kus see teenindab Vaela külas asuvaid Telia kliente. Tegemist on esimeste majapidamistega Eestis, kes saavad kasutada mobiilset internetti seni kõrgeimas sagedusalas, mis jagati riigi poolt oksjoni korras laiali 2023. aasta kevadel. 26 GHz sagedusala kasutamisel on potentsiaali pakkuda tulevikus klientidele ka enam kui 1 Gbit/s kiirusega ühendusi.

Telia mobiililiitumiste arv kasvas aastaga 26 000 liitumise võrra ja ulatus esimese kvartali lõpus 1,274 miljoni liitumiseni. Telia interneti püsiühenduse kasutajaid oli kvartali lõpu seisuga 270 000 ning Telia TV klientide arv ulatus 190 000-ni.