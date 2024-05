Aasta oodatuim IT- ja juhtimiskonverents Elisa TechDay tuleb taas, tõstes sel korral fookusesse kaks viimastel aastatel järjest olulisemaks muutunud teemat: innovatsiooni küberturbes ning digitaliseerimise ja tehnoloogia juhtimise. 9. mail toimuval konverentsil astuvad üles Eesti tuntuimad spetsialistid, tippjuhid ja valdkonna suunanäitajad.

Juba 19. aastat toimuval suurüritusel on omavahel kokku põimitud kannustavad ettekanded ning seotud paneelvestlused, kus ühte lava jagavad äri- ja tehnoloogiamaailma vankumatud liidrid. Tänavu leiab konverentsi esinejate seast näiteks Ragn-Sellsi juhatuse esimehe Kai Realo, Tervisekassa juhatuse esimehe Rain Laane, Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberturvalisuse keskuse juhi Gert Auväärti, Cisco Eesti juhi Lauri Makke, Elisa ärikliendiüksuse juhi Artur Prauni ja Elisa tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli. Konverentsi avab Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

“TechDay on iga-aastane suursündmus, kus jõuavad rambivalgusesse teemad, mis hetkel päriselt loevad. Küberturvalisuse olulisest ei saa hetkel kuidagi üle ega ümber, kuid enda kaitsmise kõrval on oluline tähelepanu pöörata ka tulevikule. Seetõttu keskendubki teine peateema just digitaliseerimisele ja tehnoloogilisele arengule, mis on kõikuvas majandusolukorras ärilise edu saavutamisel kriitilise olulisusega valdkond,” tutvustas Hiiepuu konverentsi.

Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu lisas, et konverentsil osalemine on parimaks viisiks saada lähemalt tuttavaks teiste tippspetsialistidega ning näha, kuidas on laiemas maailmas toimuv mõjutamas kohalikku äri- ja tehnoloogiakeskkonda.

“Näiteks saab kuulda sellest, kuidas on Ukraina sõda muutnud kriisideks valmistumist; jutuks tuleb turvatestimine ning turvalisusinnovatsioon; tähelepanu saab reaalajamajandus ning puutumata ei jää ka kõik pilve ning tehisintellekti puudutav,” selgitas ta. “Nii nagu eelmistelgi aastatel, võib oodata ka kaasakiskuvaid arutelusid kõiki suuremaid teemasid saatvates paneelides, kus elava vestluse käigus kooruvad välja seni vähem tähelepanu saanud nüansid, mis igat Eesti ettevõtet mõne nurga alt puudutavad.”

Elisa TechDay 2024 algab 9. mail kell 12:00. Ürituse põhimoderaatoriks on Henrik Roonemaa ning Tuleviku IT lava moderaatoriks Elisa IT-juht Villu Teearu. Lisainfo teemade ja esinejate kohta leiab siit.

Konverentsi on võimalik jälgida virtuaalselt Elisa Stage vahendusel ning osavõtt on kõikidele huvilistele tasuta.