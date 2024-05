Microsoft alustas olulist uuringut tehisaru nüüdisaegsesse töökohta lõimimise kohta, et mõista, kuidas töötajad ja meeskonnad selle murrangulise tehnoloogiaga kohanevad. Uuringu jaoks analüüsis ettevõte Microsoft 365 Copiloti kui tüüpilise tehisintellektipõhise tehnoloogia kasutamist.

Microsoft Copilot on tehisintellektil (TI) põhinev töövahend, mis aitab täita kontoris tööülesandeid, otsida infot, luua tekste ja kirjutada koodi. Seda reklaamitakse kui igapäevast TI-kaaslast ja see on saadaval erinevatel Microsofti platvormidel, sealhulgas Windowsis, Edge’is, Office’i rakendustes ja Bingis. Copilot on vestlusliides, mis võimaldab otsida konkreetset teavet, koostada teksti, näiteks e-kirju ja kokkuvõtteid, ning luua pilte kasutaja kirjutatud teksti põhjal.

Copiloti võimeid hinnati erinevate tavapäraste tööülesannete puhul, mis näitas selle potentsiaali säästa märkimisväärselt aega ja suurendada tootlikkust. Näiteks lihtsustab Copilot põhjalike koosolekumärkmete koostamist, tehes automaatselt kokkuvõtteid aruteludest, tegevustest ja põhipunktidest. Töövahendi abiga saavad kasutajad sujuvalt muuta Wordi dokumentide kirjaliku sisu visuaalselt haaravateks PowerPointi esitlusteks, luua kliendipakkumisi SharePointi dokumentidesse salvestatud teabest väljavõtete tegemise abil ja pakkuda kasutaja sisendi põhjal kohandatud sisu.

Kokku küsitleti 1300 kasutajat erinevatest tööstusharudest, et hinnata tehisintellekti mõju tootlikkusele ja töörahulolule.

Andmetest selgub, et vaid 11-minutiline nädalane ajakokkuhoid on lävend, millest alates tunnustavad kasutajad tehisintellekti väärtust. 11 nädala jooksul teeb 11 minutit päevas kokku 10 säästetud tundi ehk ühe terve töönädala aastas.

Peale selle tõstetakse uuringus esile 11 nädalat kui ajavahemikku, mille jooksul täheldasid vastajad märkimisväärset paranemist tootlikkuses, töörahulolus, töö- ja eraelu tasakaalus ning koosolekute tõhususes. See on tähelepanek, mida Microsoft nimetab 11 × 11 murdepunktiks.

Umbes ühe kvartali jooksul teatasid tehisintellektipõhise töövahendi kasutajad järjepidevalt põhinäitajate, sealhulgas tootlikkuse ja koosolekute tõhususe paranemisest.

Uuring näitas rohkemat kasu, mida Copiloti kasutajad kvartali jooksul said. 6, 10 ja rohkem kui 10 nädala jooksul teatasid vastavalt 67%, 70% ja 75% kasutajatest tootlikkuse suurenemisest; 45%, 49% ja 57% töörahulolu suurenemisest; 23%, 27% ja 34% töö- ja eraelu tasakaalu paranemisest ning 18%, 22% ja 37% vähematel koosolekutel osalemisest.

Eestis on tehisintellekti kasutatud aktiivselt avalike teenuste ja majanduse tõhustamiseks. Riigiteenuste virtuaalassistent Bürokratt pakub kõiki valitsuse teenuseid ühes kohas ja töötab ööpäev ringi. See näitab Eesti pühendumust tehisintellekti kasutamisele halduse tõhusaks ja kodanikukeskseks muutmise eesmärgil. UNESCO egiidi all tegutsev rahvusvaheline tehisintellekti uurimiskeskus (IRCAI) lisas Bürokrati kahel järjestikusel aastal maailma 100 parima projekti hulka. Riigi digistrateegia edukust on näha ka selle suurepärasest üleilmsest positsioonist: Eesti on 2023. aasta üleilmses innovatsiooniindeksis 132 riigi seas 16. ja 2023. aasta valitsuste tehisintellekti valmisoleku indeksis 193 riigi seas 17. kohal.

Tehisintellekti tehnoloogiate tõhusust ei kinnita mitte ainult uurimisandmed, vaid ka reaalsed näited eri tööstusharude ettevõtetest üle kogu maailma.

Maailma autotööstuse lipulaev Volkswagen Group on tehisintellekti abil ületanud tõlkeprobleemid. Neuronaalse masinõppe abil vähendati aastaga oluliselt tõlgete valmimisaega rohkem kui 60 keele puhul. Suurem täpsus ja mobiilne juurdepääs tagavad kiire ja täpse tõlke, mis on oluliste dokumentide jaoks hädavajalik. Lisaks vastab see ELi andmekaitsenõuetele.

Joogitootja Heineken kasutab tehnoloogiat, et siduda paremini eri tegevusvaldkondi. Ettevõte parandab tehisintellekti abil turvaliselt ärikommunikatsiooni ja uurib erinevaid tehisintellekti rakendusalasid alates siseressursside juhtimisest kuni müügi toetamiseni.

Spordiliiga La Liga kasutab tehisintellekti fännide kaasamise ümberkujundamiseks, suheldes 2,8 miljardi fänniga üle maailma. Algatuste kaudu, nagu Beyond Stats, saavad fännid nautida reaalajas mänguanalüüsi, mis muudab nad pealtvaatajatest aktiivseteks osalejateks. Suurem turvalisus ja kulude optimeerimine võimaldavad La Ligal investeerida fännikesksetesse toodetesse, suurendades tulu ja luues uusi võimalusi spordiettevõtetele kogu maailmas.

Seega 11 minutit aja kokkuhoidu päevas 11 nädala jooksul võib töö tõhusust ja tulemuslikkust märkimisväärselt parandada. Need 11 minutit igapäevast ajasäästu annavad terve töönädala kokkuhoidu igal aastal – see näitab tehisintellekti kasulikkust.