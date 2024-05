Nädalavahetusel Huawei Watch Fit 3 testimine andis ülevaate sellest, kuidas nutikell võib tõhusalt töötada, isegi kui oled harjunud nägema öösel oma seadme akutaseme langust. Tavaliselt kipuvad nutikellad üleöö jõudsalt tühjenema, kuid Huawei puhul vähenes aku tase vaid mõne protsendi võrra, mis oli meeldiv üllatus.

Eelistan seadmeid testida olukordades, kus need saavad ka reaalselt kasutust ning tundus igati õige hetk tõmmata see käe peale kolme päevasel Karula matkal.

Hiljem tehnilisi andmeid uurides muidugi selgus, et poolte funktsioonideni ei jõudnudki kuid esmamuljeks on see täitsa piisav.

Huawei Watch Fit 3 on märkimisväärne oma õhukese 9,9 mm disainiga, mis muudab selle kandmise mugavaks ja peaaegu märkamatuks, kaaludes alla 30 g (ilma rihmata). Kellal on küllaltki suur 1,82-tolline AMOLED ekraan, mille ekraani ja korpuse suhe (üle 77%) pakub hea ülevaate kogu infost. Olgugi, et mulle endale meeldivad pigem tasihoidlikumad toonid, võimaldab mitmekesine värvi- ja numbrilauavalik kasutajal oma kella välimust suurel määral isikupärastada. Lisaks on kellal väga ere, 50% eredam kui Apple Watch SE, ekraan mis tähendab, et kogu info kellal on nähtav ka eredas päikesevalguses.

Tervise ja fitnessi jälgimine

Huawei on integreerinud oma uusimasse mudelisse laia valiku tervise ja fitnessi jälgimise funktsioone. Nende hulka kuuluvad TruSleep 4.0 unemonitooring ja TruSeen 5.5 elutähtsate näitajate jälgimine. Jälgimine töötab ööpäevaringselt, et anda ülevaade kasutaja tervisest. Une jälgimise osas pakub Huawei täpsemat ülevaadet kui konkurendid. Kell võib sulle küll anda numbreid, kuid Huawei näiteks võrdleb sinu uneandmeid teiste kasutajatega, andes nii kasulikku konteksti ja infot, millega on midagi ka peale hakata.

Täiustatud on ka vere hapnikusisalduse mõõtmist, mille info kogumine võib tunduda üsna kasutu, kuid magamise ajal võib see anda häid vihjeid näiteks uneapnoe esinemisest või olla eluliselt oluline info alpinistidele, kellele kõrgmäestikus paari protsendiline muutus võib olla eluliselt tähtis.

Kellal on ka menstruaaltsükli jälgimise võimalus, mida ilmselgetel põhjustel testida ei õnnestunud. (testiperiood ning testija sugu)

Samuti on kellal Stay Fit rakenduses toidu andmebaas, mis aitab jälgida toitumist ja toetada tervislikke eluviise, lisaks 100 erinevat treeningrežiimi, mis teeb sellest kasuliku abilise spordisõbrale.

Esmakordsel kasutusele võtmisel peab aega varuma, sest nõusolekuid on vaja anda palju ning õigete režiimide leidmine ja isikupärastamine nõuab mõningast menüüdes kolamist.

Aku kestvus ja ühilduvus:

Võrreldes teiste turul olevate nutikelladega eristub Huawei Watch Fit 3 oma aku pikaealisuse poolest. Täislaetud aku võib kesta kuni 10 päeva, mis vähendab oluliselt laadimiskordade vajadust ja teeb seadmest eriti praktilise valiku aktiivse eluviisiga inimestele. Pigem on probleemiks see, et laadija võib ära kaduda, kui seda vaid paar-kolm korda kuus tarvis on.

Kell ühildub sujuvalt nii iOS kui ka Android seadmetega, tagades laialdase kasutatavuse erinevate nutitelefonide omanike hulgas.

Elevant toas ehk Sarnasus Apple Watch SE-ga:

Neil kelladel on teatav väline sarnasus, mis võib Huawei kella teha atraktiivseks nii mõnelegi inimesele, kes seni Huaweid pole kaalunud.

Sarnasus on sedavõrd suur, et saunas lauale jättes küsiti korduvalt, kelle Apple kell laual on.

Võrreldes Apple Watch SE-ga tõuseb Huawei Watch Fit 3 esile eelkõige oma aku kestvuse ja hinna-kvaliteedi suhtega. Kuigi Apple Watch SE pakub suuremat integratsiooni Apple'i ökosüsteemiga ja võib omada mõningaid kasutajaliidese eeliseid, pakub Huawei mudel rohkem kohandamisvõimalusi ligi poole soodsamalt ja oluliselt pikemat akukestust. Mis kasu on une jälgimisest, kui iga öö võtad kella käelt, et seda järgmiseks päevaks laadida?

Kasutatavus

Olen harjunud rullitava ekraaniservaga, mis teeb kella kasutatavaks ka märja näpuga. Huawei kellal on üks kahest nupust keerlev, mis täidab seda funktsiooni päris hästi. Ning muidugi õhuke profiil ja kerge kaal. Kaal tähendab, et kell ei sega ning tänu sellele, et kell on väike, ei sega see seljakotti selga tõmmates ega ole tüütu ka mootorratta kinda ega jaki varruka all.



Kellele see kell on?

Huawei Watch Fit 3 sobib ideaalselt kasutajatele, kes otsivad taskukohast ja funktsionaalset nutikella, mis toetab aktiivset ja tervislikku eluviisi. See on suurepärane valik nii spordi- kui ka terviseteadlikule inimesele. Siiski, need, kes otsivad sügavamat integratsiooni spetsiifiliste ökosüsteemidega või vajavad spetsiifilisemaid rakendusi, mida Huawei Watch Fit 3 ei pruugi toetada, võivad leida alternatiivid sobivamaks.

Olles aastaid olnud Samsungi kellade kasutaja, kus on väga lai rakenduste valik, ei tundnud testimise jooksul hetkegi, et millestki oleks puudust olnud.

Kokkuvõttes pakub Huawei Watch Fit 3 muljetavaldavat kombinatsiooni stiilist, funktsionaalsusest ja vastupidavusest, olles atraktiivne valik paljudele nutikella kasutajatele.

Lõpuks taandub valik isiklikule eelistusele ning sellele, milleks kella kasutad. Minu jaoks on kõikide kellade suurim puudus ülepäeva laadimine, mis Huawei puhul kindlasti probleem pole.

Hind: 180€

Kas osta?

Kui sa pole ühelegi ökosüsteemile lojaalne, siis: miks ka mitte.