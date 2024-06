Telia tõi 10. juunil esimese kohaliku mobiilioperaatorina välja uued eraklientidele mõeldud mobiilipaketid, mis on kõik varustatud 5G võimekusega.

Tegu on Eestis esmakordse sammuga, kuna erinevalt varasemast sisaldub 5G nüüd ka kõigis väiksema mahuga mobiilipakettides.

Telia ühendusteenuste osakonna juhi Evelin Neeroti sõnul on mobiilipakettide värskendamine iga paari aasta tagant tavapärane praktika. Seekordse uuenduse muudab aga eriliseks see, et maailma hetke kõige võimekam mobiilsidetehnoloogia on nüüd kasutatav kõigis uutes Telia Mobiilse elu pakettides.

„Viimase paari aastaga on 5G seadmete hulk meie võrgus väga kiiresti kasvanud ning täna kasutavad juba pea pooled Telia mobiilikliendid 5G telefone. Samuti oleme suure osa Eesti elanikkonnast tänaseks katnud 5G võrguga. Seega on igati õige aeg teha 5G tehnoloogia eelised laiemalt kättesaadavaks,“ kommenteeris Neerot.

Neeroti kinnitusel saavad alates 10. juunist Telia erakliendid valida 5 erineva Mobiilse elu paketi vahel, mis kõik sisaldavad ka 5G-d. Valikusse kuuluvad 3GB, 8GB, 16GB, 50GB ja piiramatu mahuga paketid. Neist neli viimast on nn jagatavad paketid, mis tähendab, et mobiilipaketis sisalduvat andmemahtu saab jagada kuni 5 erineva pereliikme ja/või seadme vahel.

Kõik olemasolevad Telia mobiilikliendid, kes kasutavad varem soetatud mobiilipakette, saavad oma pakettide kasutamist soovi korral jätkata ning uute pakettide tulek nende harjumuspärast teenuse kasutamist ei mõjuta. Kui kliendil on siiski soov oma vana pakett vahetada uue, 5G-d sisaldava paketi vastu, saab seda mugavalt teha Telia iseteeninduses.

Telia on praeguseks katnud oma 5G võrguga 80% Eesti rahvastikust ning üle 70% riigi territooriumist. 2024. aasta lõpuks on ettevõtte plaan katta 5G leviga 95% Eesti elanikkonnast.