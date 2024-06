Jaanipühade paiku algab Eestis iga-aastane suurem suvilahooaeg, kus maakodudes veedetakse pikemaid puhkuseid või isegi terve suvi. Siis ja puhkuste ajal suurenevad oluliselt ka päringud teenusepakkujatele, et uurida, kas suvekuudeks oleks võimalik linnakärast eemale saada ka internetiühendus ja teleteenus.

Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann märkis, et suvilasse internetti ja TV-teenuseid otsivate inimeste jaoks on enamasti kõige olulisemad kolm asja: võimalus kasutada teenuseid vaid mõned kuud aastas, teenuse kvaliteet ja teenuse üles seadmise lihtsus.

“Õnneks on tänapäeval see kõik muutunud üsna lihtsaks. Internet ja teleteenused töötavad seal, kus klient on,” lausus ta. “Maakoju interneti ja telepildi üles seadmine on ülimalt mugav ning tegelikult on võimalik valida isegi mitme erineva variandi vahel, et panna kokku just selline lahenduste komplekt, mis konkreetsele inimesele sobib.”

Suvila soovitud teleteenustega varustamiseks saab täna valida kahe erineva valiku vahel: üle õhu leviv paljude kanalitega teleteenus ehk antenniga telepilt või kõikide tänapäevaste võimalustega äpi ja digiboksi abil ligipääsetav teleteenus.

Neist esimese jaoks pole internetti tarvis ehk võimalik on saada vaid otsekanalid.

Teise jaoks on vajalik internetiühendus, kuna lahendus võimaldab ka järelvaatamist, salvestamist, ligipääsu videolaenutusele ja striimingteenusele.

Internet levib aga tänaseks üle kogu Eesti. Kui olemas on kaabelühenduse võimalus, on kogu protsess samasugune kui kortermajas. Kui aga suvila asub asustatud piirkondadest eemal, on võimalik liituda üle õhu leviva 5G-koduinternetiga – maja juurde paigaldatakse siis väliruuter ning tuppa tavaline ruuter, misjärel töötab WiFi-võrk täpselt nii nagu kõikjal mujal. Selle üles seadmine käib tehniku abil ja võtab aega vaid tunni või paar.

“Kui internet olemas, saab kasutada ka näiteks kõikide võimalustega Elisa Elamus teleteenust, millele pääseb ligi nii äpiga kui ka digiboksiga. Kusjuures tasub tähele panna, et kui põhikodus on teleteenus juba olemas, siis pole uut liitumist vajagi – telepilt pole asukohapõhine ehk piisab sellest, kui digiboks suvilasse kaasa võtta ja ära ühendada, või lihtsalt telekaäpist Elisa Elamuse rakendusse sisse logida,” lisas Ploomann.

Pärast suvepuhkust on võimalik teenus pausile panna ja uut talve- või suvepuhkust ootama jätta.