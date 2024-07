Mängumaailma ootusi ületada lubav S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lükkub kahjuks edasi, teatas mängulooja Ukrainast. GSC Game World andis teada, et mängu ilmumiskuupäev nihkub planeeritud 5. septembrilt 20. novembrile 2024. Mängijate kurvastuseks tuleb oodata kaks kuud kauem, et saada käed külge sellele kauaoodatud mängule.

GSC Game Worldi mängujuht Yevhen Grygorovych tõi esile, et edasilükkamine on vajalik tehniliste probleemide lahendamiseks ja lõpp-produkti kvaliteedi tagamiseks: "Me teame, et olete väsinud ootamast, ja hindame tõeliselt teie kannatlikkust. Need kaks täiendavat kuud annavad meile võimaluse parandada rohkem ootamatuid anomaaliaid (või lihtsalt 'vigu', nagu teie neid nimetate). Oleme alati tänulikud teie pideva toetuse ja mõistmise eest - see tähendab meile väga palju," sõnas Grygorovych.

Kuigi uudis viivitusest võib paljudele mängijatele pettumuse valmistada, on GSC Game World valmis pakkuma fännidele midagi erilist. 12. augustil 2024 toimub koostöös Xboxiga S.T.A.L.K.E.R. 2 arendajate süvaülevaate esmaesitlus, kus esitletakse mängu seni kõige põhjalikumat ülevaadet.

Süvaülevaates näidatakse:

Intervjuusid ja kaadreid arendusprotsessi telgitagustest;

Palju uusi kaadreid, sealhulgas ülevaateid maailmast, erinevaid asukohti, mängupilti ja vaheklippe;

Ühe looülesande täielikku videowalkthrough’d.

See annab fännidele põhjaliku ülevaate, kuidas mäng välja näeb ja kuidas see mängitakse. Täiendavat teavet jagatakse peagi.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl on uusim täiendus tunnustatud seerias, mis on haaranud miljoneid mängijaid üle kogu maailma. See mäng ühendab esimese isiku tulistamismängu elemendid immersiivsete sim-mehaanikatega ja õudusega, pakkudes ainulaadselt intensiivset kogemust. Mängus on enneolematu ulatus, arenenud graafika ja rikkalik atmosfääriline seiklus, mis lubab olla S.T.A.L.K.E.R. seeria ülim teekond.

Kogu arenduse ajal on GSC Game World toetanud Ukrainat sõjas kõigi võimalike vahenditega. Need, kes soovivad sama teha, võivad jälgida linki Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskyy ametlikule heategevusfondile - u24.gov.ua.

Hoolimata viivitusest on GSC Game World kindel, et fännid saavad peagi nautida kvaliteetset mängu, mis ületab nende ootused ja pakub unustamatuid mänguelamusi.