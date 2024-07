Eelmisel nädalal jõudis kauaoodatud ja väga kirev JRPG mäng "Ova Magica" Steami Early Access’i. Mäng, mida kirjeldatakse kui "Pokemon kohtub Harvest Mooniga", on arendatud peamiselt naiste juhitud meeskonna poolt ning selle arengulugu ulatub tagasi aastasse 2019.

"Ova Magica" on juba enne ilmumist pälvinud suurt tähelepanu. 2021. aastal sai mäng Kickstarteris kuuenda kõige enam rahastatud mängukampaania tiitli ning võitis ka kogukonna auhinna "Big K". Mängu on esile tõstetud mitmetes suurtähtsates sündmustes nagu 2022. aasta PC Gaming Show, Steam Cozy Celebration, Guerilla Collective, Woman-led Games Showcase, Games Baked In Germany ning viimatisel Steam NextFestil. Mängijad on juba senist demoversiooni kõrgelt hinnanud, kiites selle rohkem kui 4-5 tunni pikkust sisu.

Pärast pikki tööaastaid ja palju vaeva on arendustiim nüüd uhke, et saab mängu esimest korda Early Access'ina esitleda. Early Access versioon on funktsionaalsuselt täielik ja pakub hinnanguliselt 20-30 tundi mänguaega, välja arvatud lõppmängu sisu. Mängu hind on 25 eurot ja see on saadaval kahe nädala jooksul 10% soodustusega.

Early Access'i käivitusvideo on saadaval YouTube’is.

"Ova Magica" ühendab endas unikaalselt kariloomade kogumise, JRPG ja simulatsioonielemendid. Mängijad astuvad uue elanikuna Clover Towni, kus neid ootab ees täiesti uus elu. Sõbruneda saab omapäraste blobidega ("tilgad", "klimbid"), avastada temaatilisi koopaid ning leida võib-olla isegi elu armastuse.

Kui sa ei võitle blobitreeneritega (see on pokemonilik element) ega tee linnaelanikele teeneid, saad hoolitseda oma kohandatava talukoha eest, kus kasvatad ja valmistad koostisosi ning materjale, et tugevdada oma blobe ja teenida raha.

Mängu eesmärk on kombineerida klassikaliste žanrite võlu uute ja intuitiivsete mehhanismidega. Pärast kolimist Clover Towni ja oma talu eest hoolitsema hakkamist tutvustatakse sulle midagi, mis muudab elu igaveseks: blobe! Need armsad ja kopsakad olendid kooruvad munadest ning kui neid hoolikalt kohelda, võivad neist saada parimad kaaslased.

Blobe on mitmesugustes variantides ning neid saab omavahel ristata, et luua sadu, kui mitte tuhandeid unikaalseid liike. Blobe saab kasutada farmi- ja maailmaseiklustes ning nad aitavad unikaalsete võimetega. Suhete loomisel kohalike elanikega (mõnega võib isegi perekonna luua) avanevad Clover Towni saladused, sealhulgas varjatud templid, koopad ja portaalid eksootilistesse dimensioonidesse.

Need uued maailmad peidavad endas kummalisi esemeid ja hindamatuid artefakte, mis on võti linna ja sinu enda tulevikku.

"Ova Magica" Early Access on saadaval siin.