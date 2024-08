Suurte spordivõistluste ajal on paslik testida ka üht sportliku nimega hiirt: Logitech M720 Triathlon. Kolm spordiala on ilusti hiire peal numbritega kirjas, mida need teevad?

Logitechi uus hiir on tõesti natuke teistsugune ja "sportlikum" kui tavalised. See tundub käe jaoks väga ergonoomiline, mõnusalt kõrgema kujuga ning isegi pöidla toetamiseks on lai tugi olemas.

Selle pöidlatoega saab klõpsutada ka. Logi Options+ äpist võib muidugi seada, mida see vajutamine teeb, aga vaikimisi on võimalik näiteks panna selle Windowsis programmide vahel vahetama.

Siiski on sel nupul ka üks ebamugavus küljes. Kui oled ennastunustavalt hiirt kasutamas, näiteks mängimas või põnevat lugu kirjutamas, võib juhtuda, et vajutad kogemata seda pöidlatuge. See pole küll väga kergelt vajutatav, kuid ikkagi - sõrm teinekord instinktiivselt pressib hiirt liiga kõvasti, millega peab harjuma või õigemini - selle harjumuse küljest ära harjutama.

Kuid Logi Options+ rakendust avades avastab veelgi võimalusi, mida pole varem kohanud: selle pöidlanupuga saab ka viibetega juhtida. Näiteks kui vajutad nupu alla ja liigutad hiirt üles, suureneb helivaljus või paremale liigutades käivitub järgmine muusikalugu. Ise saab muidugi seadistada, mida need viiped üles-alla-paremale-vasakule teevad. Igatahes on see omapärane lahendus hiirele funktsioonide juurde andmiseks.

Kiiruse ja täpsuse poolest on tegemist Logitechile omase väga kiire ja täpse osundajaga, midagi pole ette heita. Saad ise reguleerida liikumise nii kiireks, et jõuad ka suure resolutsiooniga suurel ekraanil hetkega ühest ekraaninurgast teise.

Puuduseks on see, et pole head kiiret võimalusi DPI-d ehk eraldusvõimet lülitada näiteks kähku kiiremaks või aeglasemaks. Muidugi võib mõne nupu selleks määrata, näiteks rulliku küljenupu, mis on teinekord hea mängudes kasutamiseks.

Kui nüüd aga triatlonist ehk kolmevõistlusest rääkida, siis küljel on ka kolm ülemist nuppu. Hiire nina suunast kaks esimest on traditsiooniliselt Back- ja Forward- ehk brauseris edasi-tagasi liikumise nupud (mida saab ka muidugi oma suva järgi ümber seadistada), kuid kolmas on "triatlon".

Sellega saab hetkega kolme seadme vahel vahetada. Kui tavaliselt käib see Logitechil põhja alt, siis nüüd pole vaja hiirt laualt tõsta. Kui opereerid mitme arvutiga, annab see juurde kiiruses, ilma et peaks oma tegevust katkestama.

Mitteametlikult, ehkki peaaegu ametlikult toetab see hiir ka Google TV-d. Seega kui juhtub kodus olema Androidiga telekas, võib üheks seadmeks määrata televiisori. Nii on teatud mõttes telekapult kohe käe all alati olemas (töötab üle Bluetoothi). Paraku ei paista kõik Androiditeleka äpid hiirt toetavat, näiteks Netflixi saab küll käima panna, kuid menüüdes liikuda hiirega ei saa. Youtube, Spotify jt töötavad aga ilusti isegi rullikuga kerides.

Kuid sel nupul on ka üks väike puudus. Nimelt asub see üsna Back- ja Forward-nuppude kõrval, nii et teinekord vajutadki kogemata Back asemel seadmevahetusnupule. Ka see vajab natuke harjutamist.

Ühendada on võimalik seadmetega üle Bluetoothi või USB adapteri Unifying, mis on kaasas. Sellega saab ühendada kuni kuus Logitechi seadet juhtmevabalt.

Põhja alt leiab sisselülitamise lüliti ning luugi, mille taga on üks AA patarei (kestvat ligi 2 aastat) ning seesama Unifying adapter oma pesas.

Rullik on ka peaaegu täiuslik. Sellel on füüsiline lüliti, mis lubab rullil vabalt veereda või hammasrattaga liikumist jõnksuliseks muuta. Saab kerida kas väga kiiresti või täpselt. Samuti on külgedele klõpsamise võimalused näiteks horisontaal-skrolliks või mingite lisafunktsioonide määramiseks.

Hiir on ühilduv Windowsi, macOS-i, Chrome OS-i ja Linuxiga, kuid nuppude programmeerimine Logi Options+ rakendusest pole võimalik Linuxis ja iPadOS-is.

Kokkuvõttes on Logitech M720 Triathlon igati hea hiir igapäevaseks kasutuseks ja mitme arvuti või seadme vahel kiirelt vahetamiseks, mille võiks vabalt oma igapäevaseks hiireks võtta. Natuke peab harjuma uute nuppudega, millele kipub sõrm minema siis, kui ei peaks.

PLUSSID

+ Logitechile omaselt kiire ja täpne

+ Mugav lülitada mitme seadme vahel peal olevast nupust

+ mugav rullik, mugav pöidlanupp viipejuhtimiseks

MIINUSED

- Näpp kipub valesid nuppe vajutama, pöidlatoe nuppu ja seadmevahetusnuppu

- DPI-d seada ja ümber lülitada pole lihtne

- Kasutab patareid, mitte laetavat akut

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech M720 Triathlon

Hind: ca 50 eurot

Sensor: optiline, 1000± DPI (Min/Max)

Nupud: 8 (6 programmeeritavat)

Rullik: kummikattega, sujuv ja hammastakistusega kerimine, küljele vajutamine, klõpsamine

Aku: AA patarei, kestab kuni 24 kuud (aku kaasas)

Ühendused: 2,4 GHz USB adapteriga ja Bluetooth

Tarkvara: Logi Options+ (Windows, macOS)

Kaasas: hiir, USB adapter, patarei

Mõõtmed: 115 x 74 x 45 mm

Kaal: 135 grammi koos AA patareiga