Euroopa kodanikud on alustanud uue kodanikualgatuse, mis nõuab videomängude tootjatelt ja levitajatelt mängude kasutuskõlblikuks jätmist ka pärast nende ametlikku lõpetamist. Algatuse "Stop Destroying Videogames" eesmärk on tagada, et tarbijad, kes on ostnud või litsentseerinud videomänge, saavad neid ka edaspidi mängida, isegi kui tootjad otsustavad mängude toetamise lõpetada.

Uus algatus, mille registreerimisnumber on ECI(2024)000007, alustas 31. juulil 2024 ning on juba kogunud üle 200 000 allkirja. Algatuse käigus loodetakse koguda miljon allkirja, et sundida Euroopa Komisjoni arutama uut seadusandlikku ettepanekut.

Peamised eesmärgid

Algatuse keskne nõue on, et mängutootjad ei tohiks kaugteel mänge deaktiveerida. Selle asemel peaksid nad pakkuma mõistlikke võimalusi, kuidas mängud saaksid edasi toimida ka ilma tootjapoolse toeta. Algatus ei soovi mängude omandiõigust, intellektuaalseid õigusi ega monetiseerimisõigusi, vaid lihtsalt tagada, et mängud jääksid kasutatavaks.

Toetuse organiseerijad: mängud peavad jääma mängitavaks!

Algatuse eestvedajad Daniel Ondruska ja Aleksej Vjalicin rõhutavad, et videomängude tööstus peaks olema vastutav tarbijate ees, kes on investeerinud nende toodetesse. "See ei ole õiglane, kui mängud, mille eest tarbijad on maksnud, muutuvad järsku kasutuskõlbmatuks tootja otsuse tõttu," ütles Ondruska.

"Me ei nõua, et tootjad jätkaksid ressursside panustamist lõpetatud mängudesse, vaid et nad jätaksid need mängitavaks," lisab Vjalicin.

Igaüks saab toetada

Euroopa kodanikualgatuse veebilehe kaudu saavad kõik Euroopa Liidu kodanikud algatust toetada. Kui algatus saavutab vajalikud miljon allkirja, peab Euroopa Komisjon selle arutlusele võtma, mis võib viia uue regulatsiooni kehtestamiseni.

Algatusega loodetakse, et nende häält võetakse kuulda ja videomängude tulevik muutub õiglasemaks tarbijate suhtes.