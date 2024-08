Lõpuks on ka Google sisenenud ametlikult Eesti turule oma seadmetega - varem sai neid küll ka osta, kuid Google´i enda poolt polnud siinsele müügile ametlikku tuge taga, ehkki Pixel 8 puhul enamus funktsioone siinsetel operaatoritel oli toetatud. Nüüd on aga kolm uut Pixel 9 mudelit Eestis müügil ametliku operaatori Telia juures ja ametliku jamüüja Euronicsi juures.

Ei hakka üle kordama uute telefonide kõiki tehnilisi näitajaid, kõik saavad neid ise vaadata Google´i poest. Üks, mis kindel, on aga see, et telefonid on tihedalt täis tehisaru funktsioone, mis aitavad mobiilikõnedest kokkuvõtteid teha, otseajas kõnet transkribeerida, tõlkida jooksvalt ühest keelest teise, kustutada piltidelt asju ja inimesi, lisada piltidele asju ja inimesi, näha, mis muusikapalasid oled päeva jooksul telefoni läheduses kuulnud, vastata e-kirjadele tehisaru koostatud tekstiga jne jne.

Paljud tehisintellekti funktsioonid pole veel siiski eesti keele toega.

Google on avalikustanud oma uue Pixel 9 telefoniseeria, mis on nüüdsest esmakordselt ametlikult saadaval ka Eestis. See uudis on oluline verstapost, kuna Google’i Pixel telefonid on varem olnud Eesti turul saadaval vaid piiratud viisil.

Uue Pixel 9 seeria keskmes on Google’i uusim Tensor G4 protsessor, mis pakub veelgi rohkem tehisintellekti võimalusi, muutes seadmed võimsamaks ja intuitiivsemaks. Kõik neli mudelit – Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL ja 9 Pro Fold – sisaldavad Google’i täiustatud Google Assistanti, mida toetab ettevõtte Gemini tehisintellekt. Fold ehk volditava ekraaniga mudel siiski Eestisse ei jõua.

Gemini AI võimaldab Google Assistantil mõista kasutajate kavatsusi sügavamal tasandil, pakkudes veelgi loomulikumat suhtlust. Näiteks suudab assistent koostada retsepte YouTube’i videote põhjal või kasutada kontserdi plakatit, et kontrollida kasutaja kalendrit. Lisaks sellele tutvustas Google uut Pixel Screenshots rakendust, mis kasutab Gemini Nano AI-d, et organiseerida ja otsida ekraanipilte ja fotosid.

Uue funktsioonina pakub Pixel 9 ka Add Me võimalust, mis lubab kasutajal ennast AI abil fotodesse lisada, kombineerides kahte pilti. Lisaks sellele on Pixel 9 seeria esimesed Android-seadmed, mis pakuvad satelliit-SOS sõnumiteenust, tagades hädaolukordades ühenduse isegi väljaspool mobiililevi.

Pixel 9 seeria seadmed pakuvad oluliselt pikemat aku eluiga võrreldes eelmise generatsiooniga. Uued mudelid on varustatud tippklassi kaamerate ja suuremate ekraanidega, tuues kasutajateni veelgi parem pildikvaliteet ja kasutusmugavus.

Eestis on Pixel 9 saadaval hinnaga alates 929 eurost, Pixel 9 Pro alates 1129 eurost ja Pixel 9 Pro XL alates 1239 eurost.