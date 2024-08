Multifilmiliku mängumaailma fännidel on põhjust rõõmustada, sest legendaarne seiklusmäng „Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged“ ilmub PlayStationi, Xboxi, Nintendo Switchi ja PC platvormidel juba 19. septembril 2024. Mängu arendaja Revolution Software on teatanud, et see kõrgelt hinnatud klassika naaseb uue hooga, pakkudes mängijatele võimalust seigelda Pariisi sügiseses atmosfääris, mis on täis intriige ja salapäraseid mõistatusi.

„Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged“ on täielikult uuendatud versioon algsest mängust, mis ilmus esmakordselt 1996. aastal. Seekord saavad mängijad nautida kõrglahutusega graafikat, uuendatud animatsioone ning täiustatud heliefekte, mis loovad veelgi kaasahaaravama mängukogemuse. Mäng viib seiklejad läbi Pariisi tänavate, Süüria mägede ja Hispaania päikeseliste rannikute, lahendades iidseid mõistatusi ning paljastades templirüütlite varjatud saladusi.

Mängus on võimalus valida kahe mängurežiimi vahel: traditsiooniline režiim pakub nostalgiat ja väljakutset seiklusmängude austajatele, samas kui uus „loorežiim“ on suunatud kaasaegsetele mängijatele, kes hindavad sujuvamat ja vihjeterohkemat mänguelamust.

Revolution Software’i asutaja ja tegevjuht Charles Cecil märgib: „Broken Sword on toonud seiklusmängude maailma mitu põlvkonda fänne. Selle uuendatud versiooni abil soovime pakkuda veelgi nauditavamat elamust, säilitades samal ajal mängu originaalse võlu ja lummuse.“

„Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged“ jõuab müügile digiversioonidena, tuues seiklusmängude klassika taas fännide ette ning võimaldades uuel põlvkonnal avastada Pariisi tänavate võlu ja ohtusid. Mäng kogus toetajatelt Kickstarteris korraliku toetussumma: üle 725 tuhande euro.