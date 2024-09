Populaarne mängude sari HITMAN World of Assassination on tagasi järjekordse põneva väljakutsega, mis paneb mängijad proovile nii strateegia kui ka loomingulisuse vallas. Alates 12. septembrist 2024 saavad mängijad tasuta kogeda missiooni The Drop, mille keskmes on maailma tipp-DJ Dimitri Vegas, kes annab oma hääle ja välimuse mängu uuele Elusive Target missioonile.

Võimalus kõigile mängijatele kuni 14. oktoobrini Missioon The Drop on saadaval HITMAN World of Assassination mängijatele kui Elusive Target ja uutele mängijatele osana tasuta Starter Packist. Mängijad peavad elimineerima Alexios Laskaridise – DJ-st saanud uimastimagnaadi, kes on enda alla haaranud Berliinis asuva Club Boom ööklubi. Mängumaailmas peitub mitu võimalust tema peatamiseks, alates DJ-puldi varjust kuni lavatagusteni ning just mängija otsustada jääb, kuidas oma ülesanne täita.

Kõik soovijad saavad missioonis osaleda kuni 14. oktoobrini 2024.

Püsiv ligipääs uutele mängusisudele

Kui tahad selle adrenaliinist pakatava missiooni jäädavalt oma kogusse lisada, on saadaval ka The Drop DLC Pack hinnaga 4,99 eurot.

Pakett sisaldab lisaks missioonile:

kaheastmelist Arcade lepingut;

Club Boom DJ ülikonda;

kolme unikaalset eset (12-tolline vinüülimängija, lennukohver ja punase valgusega granaat);

spetsiaalseid kosmeetikaelemente mängu Freelancer Safehouse'ile.

Kuu jooksul lisanduv sisu ja väljakutsed

HITMAN World of Assassinationi mängus on tulemas palju muudki. Uue missiooni kõrvale toob IO Interactive välja neli uut väljakutset, uusi kostüüme ning esemeid, mida mängijad saavad avada. Samuti naaseb Halloweeni ajal mängu The Mills Reverie, mis lisab õudustäratavaid elemente ja viib mängijad kummituslikule teekonnale.

Twitch Drop ja muud boonused

Septembri jooksul saavad mängijad jälgida HITMANi otseülekandeid Twitchis, et avada eksklusiivne Purple Bat ese. Selleks tuleb vaadata tund aega HITMAN World of Assassination vooge ajavahemikus 12.–22. september.

Põnevused HITMANi maailmas jätkuvad. Lisaks The Drop missioonile toob IO Interactive mängijateni veel viis Elusive Target missiooni, mis annavad võimaluse püüda lõpuks kinni need kurikuulsad sihtmärgid, mis on mängijate käest varem libisenud. See on suurepärane võimalus testida oma oskusi ja avada mängu uusi saladusi.

HITMAN World of Assassination on saadaval kõikidel suurematel platvormidel, sealhulgas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ja PC.