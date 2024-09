Täna on see päev, mil märulimängude fännid saavad sukelduda Playtonic Friendsi ja Knight Shift Gamesi uusimasse seiklusesse – Elsie on saadaval PC, PlayStation 5 ja Nintendo Switch platvormidel! Kui oled valmis roboteid purustama ja kaootilistes bossivõitlustes ellu jääma, siis on see mäng just sinu jaoks!

Elsie pole lihtsalt tavaline platvormikas – see on tõeline austusavaldus retromängudele, millele on lisatud kaasaegne roguelike-mängumehaanika. Mängijad astuvad tulisesse lahingusse android Elsie rollis, kes on (peaaegu) võitmatu robotikütt. Pead olema valmis liikuma välkkiirelt, vaenlasi pareerima ja täpselt ajastatud hüppeid tegema, sest erinevad tasemed ehk levelid on täis dünaamilisi vaenlasi ja adrenaliinirohked bossivõitlusi.

Mängu võlu peitub selle protseduuriliselt genereeritud tasemetes, mis muudavad iga mängukorra ainulaadseks ja pakuvad lõputult väljakutseid.

Sa sured – ja siis võitled jälle edasi! Elsie tõestab, et kaotused on vaid uued võimalused ja mäng paneb proovile ka kõige kogenumad mängijad. See on platvormikate sõit, kus pead kaose omaks võtma ja uuesti võitlema, kuni lõpuks suudad oma vaenlased alistada.

Lisaks pakub Elsie lummavat retrofuturistlikku visuaalset stiili ning tempokat, erilise energiaga originaalmuusikat, mille on loonud andekas Eric Benaim. Selle kõik toob mängija ette staaridest koosnev häälevalik, mis annab tegelastele erilise hingamise ja isikupära.

Miks "Elsie" tasub kindlasti ära proovida?

Unikaalne pareerimissüsteem tagab pingelise ja rahuldust pakkuva lahingudünaamika.

Protseduuriliselt genereeritud tasemed – iga läbimäng on uus ja üllatusi täis.

Lõputud kombinatsioonid relvadest, oskustest ja lisavidinatest, mis muudavad iga jooksu kordumatuks.

Tundide jagu mängu ja igapäevaseid väljakutseid, mis pakuvad mängus rohkelt põnevust.

Elsie on saadaval PC-le Steami kaudu hinnaga 19,99 eurot (hetkel saadaval 20% soodustusega), samuti PlayStation 5 ja Nintendo Switch konsoolidele.

Vaata mängu tutvustustrailerit: