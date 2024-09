Logitechi uus G Pro X TKL LIGHTSPEED mänguriseeria klaviatuur tuleb nagu tippklassi luksusseadmele kohane vutlariga, millega saab oma hinnalist klahvistikku mööda tippvõistlusi kaasas kanda. See uus Logitechi toode paistabki silma oma vastupidava disaini ja tippmänguri funktsionaalsusega, pakkudes kvaliteeti, mida võistlustasemel vaja.

Esmamulje: minimalistlik ja omapärane

Väljalülitatuna on klahvid üleni mustad ning nendelt kumavad vaid vaevumärgatavalt tähemärgid, mis annavad klaviatuurile tagasihoidlikult stiilse välimuse. Aktiveerituna elustub aga klaviatuur võimsa RGB taustvalgustusega, mis aitab mängijatel kiiresti õiges kohas olla. Eriti silmatorkav on spetsiaalselt meie turule kohandatud €-märk, mis on kleebitud number 5 klahvile – see rikub üldist musta meeleolu (musta heas stiilses mõttes).

Klaviatuuri all on kaks paari jalgu: ühed madalama kalde, teised järsema kalde jaoks. Jalad võib ka üldse kõhu alla ära pakkida, et klaviatuur oleks laua tasapinnal.

Klahvistik ja tunnetus: klõbisev nostalgialaks

Logitech pakub sellele mudelile valikus kolme erinevat mehaanilist lülitit – Clicky, Tactile ja Linear. Testitud versioon oli musta värvi Tactile. Valikus on veel ka valge ja roosa korpus.

See valik sobib neile, kes hindavad tugevamat ja tundlikku tagasisidet. Tactile lülititega klahvistik meenutab asjasse pühendamatutele tavakasutajatele kõige rohkem nostalgiast pakatavat 90ndate kontorit, kus klahvid kõrvulukustavalt klõbisesid, pakkudes mänguritele seda rahuldust pakkuvat helilist ja ka tunnetuslikku tagasisidet, mis võib mõnes mängus abiks olla. Klahvid on kõrged ja pika käiguga, mis võib nõuda harjumist, eriti neilt, kes on harjunud madalate sülearvuti klaviatuuridega. Ettevaatust - see võib tekitada ka sõltuvust, sest taolised retroklahvid võivad tõesti meeldima hakata.

Raske öelda, kas nendega tekib ka vähem vigu kui madalate sülearvutiklahvidega, esialgu harjudes tekkis ehk vigu sama palju.

Klahvidest on sel mudelil eraldi olemas meedianupud, mis ka helendavad, paremal ülal aga pikk rullik, mille saab panna tegema kerimist või mistahes skaala liigutamist, kui tahad seda G Hubis ümber programmeerida. Vaikimisi näiteks saab mõnusast rullikust kiirelt helivaljust sättida. Nupud on ka PRO X adapteri ja Bluetoothi ühenduse vahel vahetamiseks ning nende kõrval on eraldi mängurežiimi nupp, mis lülitab mänguks mittevajalikud, ent kogemata sõrmega tabatavad klahvid välja.

Harjumist vajab DEL klahvi asukoht. See pole tavapäraselt kuskil ülemises reas Back klahvi kõrval, vaid jõnks allpool.

Kui rääkida ühendusvõimalustest, siis see klaviatuur ei jäta midagi juhuse hooleks. Valida saab kas Bluetoothi või Logitechi kiirühenduse LIGHTSPEEDi vahel, mis tagab viivitusevaba mänguelamuse. Lisaks ühildub klaviatuuri adapter Logitechi teiste Pro X-seeria toodetega, nagu Pro X 2 Superlight hiir ja Pro X Superlight 2 Lightspeed kõrvaklapid.

Kas sobib ainult proffidele?

Kuigi Logitech nimetab seda klaviatuuri tõelistele professionaalidele sobivaks, on selge, et ka iga teine mängur, kes hindab kvaliteeti ja täpsust, võib seda endale lubada – muidugi juhul, kui ligi 200-eurone hind ei tundu liialt kurnav. Samas tuleb olla valmis selleks, et 50-tunnine aku kestvus võib tunduda lühike, eriti kui oled harjunud kauem vastu pidavate seadmetega. Tõenäoliselt söövad valgusefektid omajagu akut, mistõttu tuleb laadimisjuhe alati käepärast hoida. Bluetoothiga ja vähendatud heledusega saab aga kordades kauem hakkama.

Miinused: hind ja randmetugi

Kuigi klaviatuuri vastupidavus ja funktsionaalsus on head, tuleb siiski välja öelda paar puudust.

Kõrge hind võib paljusid potentsiaalseid ostjaid eemale peletada, kes pole kogu täiega võistlussporti sukeldunud.

Samuti pole klaviatuuril kaasas randmetuge, mis on pikemate mängusessioonide puhul sageli vajalik mugavuse tagamiseks.

Kohati võib miinuseks pidada ka tarkvara, mille installimine ei läinud päris valutult. Programm nimelt nõudis mitu korda taaskäivitamist ja selle käigus kadus varem kasutusel olnud Logitechi ühe teise hiire ühendus, see tuli uuesti Bluetoothiga paaritada.

Tarkvarast aga ei pea kõike tegema. Isegi valgusefekte saab nüüd Windows 11-ga arvutist teha, kui leida Windowsi seadistustest õige menüü üles.

Lõplik hinnang: kas tasub osta?

Logitech G Pro X TKL on klaviatuur, mis suudab pakkuda profitaseme jõudlust nii tavakasutajale kui ka tõsisele mängurile. Selle kompaktsus, võimsad ühendusvõimalused ja kohandatav tarkvara teevad sellest ideaalse tööriista kiiretes ja nõudlikes mängudes. Kuid enne ostu tasub hoolikalt kaaluda, kas oled valmis panustama sellesse Ferrari taseme klaviatuuri – ja kas oled valmis pärast selle proovimist oma tavapärased seadmed kõrvale jätma.

Tööle võib sõita ka keskklassi sedaaniga ning oma kontoridokumente ei pea mitmesaja-eurose efektselt plinkiva klahvistikuga redigeerima, kuid see on isegi juhtmevabalt kiirem kui paljud juhtmega klaviatuurid.

PLUSSID

Mugavad klahvid mängimiseks ja kirjutamiseks.

Väga madal viivitus tänu LIGHTSPEED dongle’ile.

Mitmed ühendusvõimalused: Bluetooth ja 2.4 GHz adapter.

Kompaktne suurus ja kaasas tugev vutlar.

MIINUSED

Puudub randmetugi.

Klaviatuuri lülitid pole vahetatavad.

Kõrge hind.

TEHNILISED ANDMED

Mänguriklaviatuur Logitech G Pro X TKL LIGHTSPEED

Hind: ca 200 eurot

Taustvalgustus: ühildub LIGHTSYNC RGB lighting värviliste valgustusefektidega (seadistatav G Hubist või Windows 11 seadetest), RGB Per-Key

Klahve: 92, põhiklahvid Tactile mehaanilise lülitiga

Aku: sisseehitatud, kestab 50 tundi (USB C kaabel laadimiseks)

Ühilduvus: PC Windows 10 või uuemaga, vähemalt USB 2.0 port

Tarkvara: Logitech G HUB lisaseadistusteks

Kaasas: PRO X TKL mänguriklaviatuur, USB LIGHTSPEED adapter, Adapteripikendus, USB-A to USB-C kaabel, kohvrike kaasas kandmiseks

Mõõdud: 34 x 352 x 150 mm

Kaal: 900 grammi