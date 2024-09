Tehnoloogiaettevõte Garmin tutvustas oma uut kahesuunalist satelliitkommunikaatorit InReach Messenger Plusi, mis pakub maailmas esimest korda võimalust saata mitte ainult tekstisõnumeid ja jagada asukohta, vaid ka pilte ja häälsõnumeid randmeseadmest. Seade on loodud just neile, kes liiguvad tihti mobiililevist väljaspool – kõnnumaal, veekogul või õhus.

InReach Messenger Plusi muudab eriliseks selle võimekus pakkuda sujuvat ühendust isegi kõige kaugemates paikades. Uus SOS-funktsioon, mis on ühendatud rahvusvahelise hädaabikeskusega Garmin Response, lubab hädaolukorras suhelda interaktiivselt ehk vastastiku. Koordinaatoritega saab jagada mitte ainult tekstisõnumeid, vaid ka fotosid ja häälsõnumeid, andes päästjatele oluliselt täpsemat teavet hädaolukorra kohta.

Seikluste jaoks loodud inReach Messenger Plus on ehitatud vastupidavaks, veekindlaks ja suudab töötada äärmuslikel temperatuuridel. Selle aku kestab nädalaid, pakkudes kindlat ühendust ka pikematel retkedel. Kui tavaline side on kättesaadav, töötab seade mobiilivõrgu või Wi-Fi kaudu, aga kui levi kaob, lülitub seade automaatselt üle satelliidivõrgule, hoides kasutaja alati ühenduses.

Seadme funktsioonide seas on ka võimalus jagada oma asukohta reaalajas ning saata pilte ja häälsõnumeid, mis võimaldab pereliikmetel ja sõpradel olla kursis, kus nende lähedased asuvad ja kuidas neil läheb.

Näiteks võib vahetada häälsõnumeid või saata foto hingematvast vaatepildist otse seikluspaigast.

Garmini satelliittehnoloogia on juba varemgi kasutatav olnud, sellega on saanud abi hädaolukordades ettevõtte andmetel üle 14 500 hädaabikutsungiga.

Garmini Messengeri rakendusega ühendamisel saavad kasutajad saata sõnumeid Wi-Fi või oma ühilduva nutitelefoni mobiilsideühenduse kaudu (kui see on saadaval). Mobiiltelefonide levialast väljas olles lülitub Messengeri rakendus automaatselt ümber satelliiditehnoloogiale. Nii võrgus kui ka väljaspool seda pakub InReach Messenger Plus palju uusi ja täiustatud sõnumside- ja navigeerimisvõimalusi, hoides kasutajad ühendatuna.

Seadme võimalused on järgmised:

fotode jagamine : näita oma seiklusi, saates mäetipust selfi või päikeseloojangufoto;

: näita oma seiklusi, saates mäetipust selfi või päikeseloojangufoto; häälsõnumid : kui tekstisõnumist ei piisa, siis kasuta häält, et teatada sõpradele ja pereliikmetele, et kõik on korras, vahetades 30-sekundilisi häälsõnumeid;

: kui tekstisõnumist ei piisa, siis kasuta häält, et teatada sõpradele ja pereliikmetele, et kõik on korras, vahetades 30-sekundilisi häälsõnumeid; kahesuunaline grupisõnumside : saada seadme abil kuni 1600-tähemärgilisi tekstisõnumeid või kasuta tekstisõnumite vahetamiseks, piltide saatmiseks, sõnumitele reageerimiseks või grupivestluse alustamiseks rakendust Garmin Messenger;

: saada seadme abil kuni 1600-tähemärgilisi tekstisõnumeid või kasuta tekstisõnumite vahetamiseks, piltide saatmiseks, sõnumitele reageerimiseks või grupivestluse alustamiseks rakendust Garmin Messenger; interaktiivne hädaabikutsung (SOS) : uuri maailma sisemise meelerahuga, teades, et hädaolukorras on võimalik käivitada interaktiivne SOS-teade. SOSi aktiveerimisel on reageerivate koordinaatoritega võimalik vahetada teksti-, foto- ja häälsõnumeid; operaatorid annavad reageerimisel tehtavate tegevuste kohta ajakohastatud infot;

: uuri maailma sisemise meelerahuga, teades, et hädaolukorras on võimalik käivitada interaktiivne SOS-teade. SOSi aktiveerimisel on reageerivate koordinaatoritega võimalik vahetada teksti-, foto- ja häälsõnumeid; operaatorid annavad reageerimisel tehtavate tegevuste kohta ajakohastatud infot; marsruudi jagamine : jaga oma GPS-positsiooni ja marsruuti igal ajal, kasutades ka reaalajas jälgimise funktsiooni. GPS-koordinaate saab lisada ka teksti-, foto- või häälsõnumisse;

: jaga oma GPS-positsiooni ja marsruuti igal ajal, kasutades ka reaalajas jälgimise funktsiooni. GPS-koordinaate saab lisada ka teksti-, foto- või häälsõnumisse; võrguväline navigatsioon : planeeri reisi, tutvu rajaga, salvesta tegevus ja vaata teekonna tippkohti, nähes sihtkohani jäänud vahemaad, kui see on rakendusega Garmin Explore ühilduva nutitelefoniga seotud;

: planeeri reisi, tutvu rajaga, salvesta tegevus ja vaata teekonna tippkohti, nähes sihtkohani jäänud vahemaad, kui see on rakendusega Garmin Explore ühilduva nutitelefoniga seotud; ilmateate vaatamine: saate oma asu- või sihtkoha ilmateated ja prognoosid otse seadmesse või Garmin Messengeri rakendusse.

Seade on juba saadaval hinnaga 499,99 eurot ning selle kasutamiseks on vaja aktiivset satelliitteenuse tellimust, mille igakuine hind algab 17,99 eurost.