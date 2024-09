Logitech G tutvustas septembris toimunud Logi PLAY üritusel oma uusimaid PRO-seeria mänguritooteid. Uudistoodete hulka kuuluvad kaks uut mänguhiirt PRO X SUPERLIGHT 2 DEX ja PRO 2 LIGHTSPEED ning PRO X TKL RAPID klaviatuur. Samuti toodi avalikkuse ette G915 X, mis on madala profiiliga klaviatuur ning loodud pakkuma täiuslikumat mängukogemust.

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX: täpne ja keskkonnasõbralik mängurihiir

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX on välja töötatud professionaalsete mängijate tagasiside põhjal, kes mängivad selliseid mänge nagu Counter-Strike ja Valorant.

Selle asümmeetriline disain paremakäelistele mänguritele pakub erakordset täpsust ja kiirust tänu täiustatud LIGHTSPEED juhtmevabale tehnoloogiale ja HERO 2 andurile. Uuenduslik LIGHTFORCE tehnoloogia ühendab kiire optilise aktiveerimise mehaanilise klõpsuga.

Eriline rõhk on ka keskkonnasõbralikkusel – hiir on valmistatud kuni 55% ulatuses taaskasutatud plastist.

PRO 2 LIGHTSPEED: Tuntud PRO Wirelessi uuendatud versioon

Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED viib e-spordi klassikalise PRO Wireless hiire järgmisele tasemele.

Uus disain ning täiendatud LIGHTSPEED ja HERO 2 tehnoloogiagad pakuvad suurt jõudlust nii parema kui vasaku käega kasutajatele.

PRO X TKL RAPID: esimene magnetiline analoogklaviatuur

PRO X TKL RAPID on esimene Logitech G klaviatuur, mis kasutab magnetilisi lüliteid ja reguleeritavaid aktiveerimispunkte, mis võimaldavad täpset ja kiiret reageerimist.

See on disainitud spetsiaalselt e-sportlastele, pakkudes koheseid kohandamisvõimalusi ja paremat kontrolli tänu SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Directions) tehnoloogiale. Lisaks on klaviatuur keskkonnasõbralik, kasutades taaskasutatud alumiiniumi ja plasti.

G915 X: Madala profiiliga mänguklaviatuur parima mänguelamuse tagamiseks

Logitech G G915 X on ainult 23 mm kõrgune ja kuulub ühe kõige õhema juhtmevaba klaviatuuride hulka. Selle uuenduslik disain koos POM lülititega pakub mängijatele stabiilset ja vaikset kasutuskogemust. Lisaks võimaldab kolmikrežiimiga ühenduvus (LIGHTSPEED, Bluetooth ja USB) sujuvat ühendust mitme seadmega. Aku kestvus on muljetavaldav – kuni 800 tundi ilma taustvalgustuseta ja 36 tundi täisvõimsusel valgustusega.

Hinnad ja saadavus

Logitech G uued PRO-seeria hiired ja klaviatuurid on saadaval musta, valge ja roosa värvitooniga:

PRO X Superlight 2 DEX: 169 EUR

PRO 2 LIGHTSPEED: 139 EUR

PRO X TKL Rapid: saadaval alates detsembrist hinnaga 189 EUR

G915 X LIGHTSPEED klaviatuur: 249.99 EUR

G915 X juhtmega versioon: 199.99 EUR

Kuula eksperimentaalset ingliskeelset tehisaru Podcasti sellest artiklist :)