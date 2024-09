Pathea Games, mis on tuntud oma populaarsete elusimulaatorite ja RPG-de poolest, on välja kuulutanud kauaoodatud järje oma edukale "My Time" mänguseeriale – My Time at Evershine. See mäng lubab viia mängijad veelgi põnevamatesse ja sügavamatesse seiklustesse, pakkudes täiesti uut mänguelamust.

My Time at Evershine jätkab sealt, kus My Time at Portia ja My Time at Sandrock pooleli jäid. Kuid seekord astub mängija veelgi kõrgemale positsioonile - peategelane saab olema kogu linna kuberner.

Esialgu alustad tagasihoidlikust laagrist, kuid just sinu juhtimise ja nägemuse abil areneb sinu väike linn suurlinnaks, kus on oma struktuurid, asukad ja suhted.

Uus kunstiline suund ja mänguelemendid

My Time at Evershine toob kaasa täiesti uue kunstilise suuna, mis on realistlikum ja ilusam kui kunagi varem. Mängu visuaalid on selgemad, tegelased tõetruumad ja animatsioonid loodud motion-capture tehnoloogia abil, mis annab mängule usutavuse ja detailirohkuse.

Lisaks sellele toob uus mäng mitmeid olulisi uuendusi ja täiustusi.

Ühe mängija kampaania koos kooperatiivse mängurežiimiga: esmakordselt seerias saab kampaaniat mängida koos sõpradega, kus kuni neli mängijat saavad ühiselt ülesandeid täita ja ressursse jagada.

esmakordselt seerias saab kampaaniat mängida koos sõpradega, kus kuni neli mängijat saavad ühiselt ülesandeid täita ja ressursse jagada. Linnajuhtimise mehhaanika: ehita uus ühiskond ja juhi oma linna arengut. Kogu meeskond, kelle abil ehitustöid ja igapäevaseid ülesandeid juhtida, et ise keskenduda olulisematele otsustele.

ehita uus ühiskond ja juhi oma linna arengut. Kogu meeskond, kelle abil ehitustöid ja igapäevaseid ülesandeid juhtida, et ise keskenduda olulisematele otsustele. Sotsiaalne mäng ja suhted: mängijad saavad suhelda kuni 3 järgijaga, kes aitavad igapäevastes ülesannetes, ning neil on võimalus luua tähendusrikkaid suhteid erinevate tegelastega. Romantika ja suhtlemine mängivad olulist rolli.

mängijad saavad suhelda kuni 3 järgijaga, kes aitavad igapäevastes ülesannetes, ning neil on võimalus luua tähendusrikkaid suhteid erinevate tegelastega. Romantika ja suhtlemine mängivad olulist rolli. Uued territooriumid ja vaenlased: kolonisatsioon põhja suunas viib mängijad Eufala põhjaosasse, kus Duvosi impeeriumiga peetav konflikt muutub pidevaks ohuks.

Kickstarter ja toetamine

Kuigi My Time at Evershine on alles varajases arendusjärgus, on Pathea meeskond otsustanud kasutada Kickstarteri kampaaniat, et koguda täiendavat rahastust ja anda mängijatele võimalus osaleda mängu arenduse suunamisel. Kampaania algab 24. septembril.

Pathea Games jätkab oma ambitsioonikate plaanidega, My Time at Evershine tõotab tulla samuti suur ja põnev samm edasi nii elu-simulaatorite kui ka RPG-de maailmas, pakkudes uut taset.

Vaata treilerit siit: My Time at Evershine Treiler

Video URL

Kuula eksperimentaalset ingliskeelset tehisaru Podcasti sellest artiklist :)