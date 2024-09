Täna on mängusõpradel järjekordselt põhjust rõõmustada, sest kauaoodatud detektiivisimulatsioon "Shadows of Doubt" on lõpuks saadaval täisversioonina. Fireshine Games ja ColePowered Games andsid teada, et mäng on tänasest saadaval PlayStation 5, Xbox Series X|S ja PC platvormidel.

"Shadows of Doubt" viib mängijad futuristlikku, vihmasesse ja düstoopilisse maailma, kus tuleb kehastuda eradetektiiviks, kelle ülesanne on lahendada keerulisi mõrvajuhtumeid ja muid kuritegusid.

Mängu on tunnustatud innovaatilise mängumehaanika eest ning see on juba pälvinud auhindu – sealhulgas 2023. aasta Steam Awards’i nominatsiooni kõige innovatiivsema mängitavuse kategoorias ja võidu UK Game of the Show auhinnal gamescom 2022 üritusel.

Mängijad saavad uurida täielikult simuleeritud linnasid, kus igal kodanikul on oma nimi, elukoht, töö ja igapäevane rutiin. Tõelise eradetektiivina tuleb kasutada keerukaid tööriistu, et koguda tõendeid ja jälgida kurjategijaid.

Näiteks saab skaneerida sõrmejälgi, vaadata turvakaameraid, lugeda privaatseid e-kirju ja murda sisse lukustatud ruumidesse, et leida kurjategijaid. Iga juhtumit saab lahendada mitmel erineval viisil, andes mängijatele vabaduse olla täpselt selline detektiiv, nagu nad soovivad.

1.0 täiendused ja uued funktsioonid on järgmised:

Uus juhtumitüüp: inimrööv – mängijad peavad lahendama inimröövide juhtumeid, kus detektiivil on piiratud aeg, et päästa ohver.

– mängijad peavad lahendama inimröövide juhtumeid, kus detektiivil on piiratud aeg, et päästa ohver. Jälgede peitmine – uus funktsioon, kus mõrvar võib detektiivile pakkuda raha tõendite hävitamise eest. Kas moraal peab vastu?

– uus funktsioon, kus mõrvar võib detektiivile pakkuda raha tõendite hävitamise eest. Kas moraal peab vastu? Laborid – uued uuritavad ruumid, mis pakuvad võimalusi tõendite kogumiseks ja elukoha sisustamiseks.

– uued uuritavad ruumid, mis pakuvad võimalusi tõendite kogumiseks ja elukoha sisustamiseks. Uued eelnevalt loodud linnad – mängijad saavad nüüd avastada kahte uut linna – Casablanca Quarter ja New Lily-Crofte.

– mängijad saavad nüüd avastada kahte uut linna – Casablanca Quarter ja New Lily-Crofte. Vihmavari! – täiesti uus aksessuaar, mis aitab täielikult sisse elada vihmasesse neo-noir maailma.

Mängu looja Cole Jefferiesi sõnul on tegemist pikaajalise töö tulemusega: "Pärast aastaid kestnud rasket tööd on "Shadows of Doubt" lõpuks valmis. Olen ülimalt uhke selle üle, mida meie väike tiim on saavutanud, ja loodan, et mängijad saavad nautida seda ikka ja jälle."

"Shadows of Doubt" mängu kohta saab rohkem infot Twitteris @detectivesim kontolt ja liitudes kogukonnaga Discordis.

Kas oled valmis sukelduma varjude maailmaja lahendama järgmise suure detektiivijuhtumi?

English Summary

The article announces the release of the full version of the detective simulation game "Shadows of Doubt," now available on PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC platforms. The game, lauded for its innovative gameplay, puts players in the shoes of a private detective tasked with solving intricate murder cases and other crimes in a futuristic, rain-soaked, dystopian world. The game features fully simulated cities, where each citizen has a name, residence, job, and daily routine. Players can utilize a variety of tools, such as fingerprint scanning, security camera viewing, and hacking into locked locations, to gather evidence and pursue criminals. The full release introduces a new kidnapping case type, the option for criminals to bribe detectives to destroy evidence, new laboratory areas for investigation, and two new cities to explore.