Valmistu elamuseks, mis on ühtaegu nunnu ja närvekõditav! Pisikesed, aga kartmatud kassipojad „Wild Woodsi“ mängust vajavad sind, et kaitsta oma väärtuslikku puitvankrit pimedas metsas peituvate ohtude eest. Ja just nüüd, enne Steam Next Festi algust, saab juba demo abil seda seiklust esimesena maitsta.

Kassid vajavad sind – kas oled ikka valmis?

„Wild Woods“ on mitmikmänguline koostööseiklus, kus sina ja sõbrad saate hüpata kas kohalikku või interneti kaudu ühendatud koosmängu (sh Steam Remote Play abil).

Koos tuleb päevasel ajal koguda ressursse – puitu, ürte ja lahendada iidsete pühakodade mõistatusi, et hankida võimsaid võimendusi.

Kuid öösel muutub kõik tunduvalt ohtlikumaks – metsaelanikud, alates vihastest jänestest kuni kurjade mägradeni, tulevad ründama!

Sinu ülesanne on kaitsta vankrit ja selle südikat elanikku – kitse nimega Rosie. Mäng pakub hulgaliselt võimalusi, kuidas varustada kasse ja nende vankrit, tehes neid iga öö jooksul aina tugevamaks. Parim osa? Kuni kolm teist mängijat saavad ühineda, et koos läbi metsiku metsa rännata ja võidelda selle maailma suurimate väljakutsetega!

Proovi juba täna ja lisa Steamis soovinimekirja

Kuigi „Wild Woods“ ametlik väljalase on plaanitud 2024./2025. talveks, on juba praegu võimalus osaleda seikluses läbi demo. Ära unusta mängu Steamis oma soovinimekirja lisada, et saada teavitusi uuenduste kohta ning olla valmis, kui kassipojad taas appi kutsuvad.

Video URL

Tugeva indie vaimuga arendajad

Selle südantsoojendava ja seiklusrikka mängu taga on väike Saksamaal tegutsev indie-arendustiim Octofox Games, kes on pühendunud lihtsasti ligipääsetavate koostöömängude loomisele. Kolmeliikmelise meeskonna eesmärk on pakkuda mängurõõmu võimalikult laiale publikule.

Nende koostööpartner, Daedalic Entertainment, on indie-stuudioid toetav kogenud väljaandja, mis on toonud turule mitmeid omapäraseid ja mängulistesse niššidesse sobituvaid teoseid.

Seega, kui otsid mängu, mis pakub ühtaegu koostööd ja uusi väljakutseid, aga ka rohkelt nunnumeetri purustamist, on „Wild Woods“ just see, mida oled oodanud. Kassipojad nurruvad tänulikult ja ootavad uusi vapraid sõpru appi.

Kuula eksperimentaalset ingliskeelset tehisaru Podcasti sellest artiklist :)

Helifail

Summary in English

"Wild Woods" is a cooperative adventure game where players team up to protect adorable kittens from forest dangers. The game features a variety of challenges, including gathering resources, solving puzzles, and defending against nocturnal creatures. Players can choose to play locally or online, and can invite up to three friends to join their journey. While the full game is set to release in winter 2024/2025, a demo is currently available for players to try. The game is developed by Octofox Games, a small German indie studio, and published by Daedalic Entertainment, a veteran publisher known for supporting unique and niche titles.