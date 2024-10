Nii kujutas tehisaru liitmudel (Stable Diffusion, LoRa, Realistic Vision V6.0 B1, Civitai) Arvutimaailma loodud illustratsioonimodelli Wikipedia terminikratina tegutsemas.

Tänavu annab MTÜ Wikimedia Eesti esimest korda välja terminikrati stipendiumi, mille eesmärk on toetada eestikeelse Vikipeedia täiendamist ja edendada kvaliteetset terminiloomet. Esimesteks terminikrattideks valiti Monika Reppo ja Inge Varik, kes asuvad Vikipeedia vahendusel rikastama eesti teadus- ja oskussõnavara.

Stipendiaadid valiti välja konkursil, kus kandidaadid pidid esitama näiteid oma varasematest Vikipeedia artiklitest ning kirjeldama, milliseid uusi teemasid nad sooviksid Vikipeedias käsitleda.

Žürii, kuhu kuulusid Eesti Keele Instituudi, Eesti Maaülikooli, Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja MTÜ Wikimedia Eesti esindaja, tegi oma otsuse pärast põhjalikku kaalumist.

Terminikratiks valitud Inge Varik kinnitas, et stipendium motiveerib teda veelgi enam looma Vikipeedias emakeelseid teadusartikleid. „Usun, et iga teadlane võiks võtta eesmärgiks kirjutada vähemalt üks erialane Vikipeedia artikkel aastas. See aitaks tagada, et kvaliteetne teaduslik informatsioon on kättesaadav kõigile eestlastele.“

Samuti on ta reproduktiivbioloogia doktorandina märganud, et Vikipeedias on üsna vähe teavet naise viljakuse ning viljatusravi puudutava kohta, mistõttu plaanib ta just neid teemasid täiendada. „Usun, et viljatusravi teemade põhjalikum käsitlus Vikipeedias võiks aidata Eesti naistel saada usaldusväärset teavet ja teha teadlikumaid otsuseid oma tervise kohta.“

Monika Reppo sõnul motiveeris teda stipendiumile kandideerima asjaolu, et paljud olulised Eesti arheoloogia baasterminid pole veel eestikeelses Vikipeedias esindatud, kuid see on esimene koht, kust nende kohta infot otsitakse. „Vikipeedia on meie aja entsüklopeedia. Ei saa jääda lootma, et keegi teine selle meie eest valmis kirjutab. Lisaks olen just kaitsnud klaasiteemalise doktoritöö ja soovin seal käsitletud termineid laiemalt tutvustada, sealhulgas jagada teavet meie kohalikus arheoloogilises materjalis esinevate leidude ning nendega seotud tootmis- ja kaunistusvõtete kohta."

Järgmine võimalus stipendiumile kandideerida on juba jaanuaris, kus nimetatakse veel kuni neli stipendiaati. Enne seda on võimalik osaleda aga Vikipeedia terminivõistlusel, mis kestab 10. oktoobrist kuni 10. detsembrini.

Terminikrati stipendiumi suurus on 500 eurot ja see makstakse välja ühes osas. Stipendiumifondi rahastab MTÜ Wikimedia Eesti strateegilise partnerluse kaudu Haridus- ja Teadusministeeriumiga.