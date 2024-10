Ninjade ja kilpkonnade fännidel on põhjust rõõmustada, sest kauaoodatud videomäng “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed” on lõpuks kohal! Outright Games ja Paramount Game Studios andsid teada, et värske 3D platvormer on nüüd saadaval konsoolidele ja PC-le, pakkudes mängijatele võimalust astuda taas New Yorgi tänavatele koos oma lemmiktegelastega – Leonardo, Raphaeli, Donatello ja Michelangeloga.

Mäng põhineb populaarse filmi "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" järjel ning pakub võimalust võidelda kümne uue mutandist vaenlasega, kes on loodud koostöös filmi tegelaskujude disaineri Woodrow White’iga. Lisaks peamisele ülesandele päästa linn uue ohu käest, on mäng täis põnevaid kõrvalmissioone ja väljakutseid. Näiteks tuleb avastada peidetud graffiti, osaleda Dojo võitlusväljakutsetes ning isegi toimetada pitsasid kohale.

Ikka koos kilpkonnadega

Mängijad saavad kehastuda kilpkonnadeks, kasutades iga tegelase unikaalseid oskusi ja relvi.

Michelangelo läheb vastastele peale lähivõitluse meistri rollis, samas kui Donatello bō-pulk toob strateegilisema lähenemise lahingutesse. Kõigile neile tegelastele annavad hääle samad näitlejad, kes tegid kaasa ka eelmises filmis: Nicolas Cantu (Leonardo), Brady Noon (Raphael), Micah Abbey (Donatello) ja Shamon Brown Jr. (Michelangelo).

Lisaks ninjakilkonnadele saavad mängijad kohtuda ka teiste tuntud tegelastega nagu Master Splinter, April O’Neil ja isegi kurikaelad Bebop ja Rocksteady, kes üritavad end New Yorgi eluga kohandada, töötades uues pitsarestoranis.

New Yorki avastamine kilpkonnade stiilis

Mäng viib fännid kilpkonnade ikoonilistesse paikadesse, sealhulgas kanalisatsioonikoobastesse ja mitmetesse uutesse põnevatesse kohtadesse, nagu Coexisting Center ja The Haunted Arcade. Linn muutub dünaamiliselt päeva ja öö tsükli käigus, mis muudab New Yorgi avastamise veelgi kaasahaaravamaks.

Lisaks on mängijal võimalik arendada tegelaste võimeid ja luua tihedamaid suhteid liitlastega, mis annab mängule sügavust ja pakub nauditavat huumorit.

Koos on lõbusam

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed” toetab ka kahe mängija koostöömängu, võimaldades sõbral aidata kilpkonnadel võita vaenlasi ja taastada rahu linnas. Peale selle saab mängija avada erinevaid kostüüme, mis austavad kilpkonnade ajaloolisi algupärasid, sealhulgas koomiksite mustvalged versioonid ja 80ndate animasarja klassikalised stiilid.

See mäng pakub suurepärast võimalust kilpkonnafännidel igas vanuses nautida uut seiklust. Mäng on saadaval PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switchi, Xbox One´i, Xbox Series X|S-i ja Steami platvormidel. Osta saab ka füüsilistes jaemüügipunktides, kus pakutakse Deluxe ja Collector's Edition versioone karpides.

Kilpkonnad on tagasi – ja nad on paremad kui kunagi varem.