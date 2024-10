Järjekordne farmimäng? Ilmselt küll, aga on palju neid, kellel ei saa sellest kunagi küllalt. Niisiis, tasub proovida, kui juba seda teinud pole: Phoenix Labs andis teada, et palju populaarsust kogunud farmisimulatsioonimäng Fae Farm on alates tänasest kättesaadav ka PlayStation 4 ja 5 ning Xbox Series X│S platvormidel, muidugi ka Windowsis. See fantaasiaküllane taluelu simulatsioon on saanud suurepärase vastuvõtu nii Nintendo Switchi, Steam’i kui ka Epic Games Store’i mängijatelt, pakkudes nüüd oma lõõgastavat ja loovat mängukogemust ka konsoolikasutajatele.

Fae Farm viib mängijad maagilisele Azoria saarele, kus iga nurga tagant kiirgab kodusoojust ja maalähedust. Siin saavad mängijad oma unistuste farmi luua: kasvatada taimi, pidada loomi, koguda metsaande ning meisterdada lugematul hulgal esemeid, et oma kodu ja tegelast täiustada. Maailm on täis värvikaid karaktereid, kellega saab sõbruneda ja isegi romantilisi suhteid luua – ja kellele meeldib, leidub ka abielu võimalus.

Mängijatel on valida, kas mängida üksi või koos sõpradega, toetades mitmekülgset mänguviisi. Fae Farm toetab kuni nelja mängijat üheaegselt ja sisaldab täielikku platvormidevahelist mängimist, mis võimaldab mängida nii Nintendo Switchi, PlayStationi, Xboxi kui ka PC kasutajatel koos ühises mängusessioonis.

Lisaks on saadaval Fae Farmi Deluxe Edition, mis sisaldab põhiversiooni kõrval ka kahte laienduspaketti – Coasts of Croakia ja Skies of Azoria. Deluxe Edition maksab 44,99 eurot ning pakub veelgi enam sisu, avades uusi saari ja tegevusi, mis muudavad mängukogemuse veelgi mitmekesisemaks ja rikkalikumaks.

Mängu tegija Phoenix Labs on Kanada mängustuudio, mis on toonud mängijateni selliseid fantaasiarikkaid maailmu nagu Dauntless, mis on kogunud üle 30 miljoni mängija üle kogu maailma. Fae Farm on nende teine suurprojekt, mille eesmärk on pakkuda unikaalset taluelu ja seiklusi täis fantaasiamaailma.