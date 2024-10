Halloween on tõesti käes ja koos sellega on mänguarendajad pakkumas värskeid, õudust tekitavaid elamusi, mida saab pimedatel novembriõhtutel mängida. Kui otsid uusi põnevusi ja tahad sügisesse öösse midagi judinaid tekitavat, siis siin on kuus uhiuut mängu, mis on nüüd saadaval ja nii värsked, kui üldse olla saab.

1. Dark Atlas: Infernum – psühholoogilise õuduse sügavik

Arendaja Dark Council Studio ja väljaandja SelectaPlay on valmis hirmutama õudusfänne oma mänguga Dark Atlas: Infernum. Mängu esitleb mängitav demo, mis on tasuta saadaval Steam Scream 3D Festivali raames kuni 4. novembrini. Põneviku süžee keerleb pimedas, kummituslikus maailmas, kus mängija sukeldub hingede ja põrgutee vahelisse kõhedusse. Õuduse keskmes on “imprintide” ehk kummituslike jälgede mõistatus, mis viivad sügavamale õuduse saladustesse. Demo annab aimu täismängust, mis peaks ilmuma järgmisel aastal nii arvutitele kui konsoolidele.

2. Ghostrunner 2 – küberpungilik õudus koos sünnipäevakingitusega

505 Games tähistab Ghostrunner 2 esimest aastapäeva, pakkudes mängijatele tasuta lisamaterjali ja Anniversary Pack DLC-d. Uue DLC-ga kaasneb mängusisene kosmeetika, mis toob uusi stiilseid mõõkasid, käeskine ja mootorratta välimuse. Eraldi on saadaval ka tervikliku hooajapileti ostuvõimalus, mis sisaldab kõiki neli DLC-d, sealhulgas suurejoonelise lõputu moto-režiimi, et tõsta õudus ja kiirus uuele tasemele.

Vaata treilerit siit - see on nii hull, et embedida AM.ee lehele ei lubatud (vanust peab olema 17+).

3. Hollowbody – tehnoloogia ja õuduste kohtumispaik

Üksinda arendatav Hollowbody sai just uue “Restoration” sisu-uuenduse, mis on saadaval tasuta kõigile mängijatele. Lisatud on uued pusled, uued asukohad ja täiustused mängu atmosfääri. Bristolist pärit arendaja Headware Games on rõhutanud, et see värskendus on vastus mängijate tagasisidele ning muudab mängukogemuse ühtlasemaks ja sügavamaks.

Kui sul on mäng soovinimekirjas, siis kasuta võimalust see kuni 4. novembrini Steam Scream Festi raames soodsamalt soetada.

4. Skull Horde – külmavärinad luukerehordidega

Šoti stuudio 8BitSkull toob välja oma uue auto-battleri Skull Horde, kus mängija kehastub õõvastavaks lendavaks kolbaks.

Mängus saab luua tohutu hordi luukerevägesid ja sukelduda koopastikesse, kus ootavad erinevad vaenlased ja koletised. See on tõeline maiuspala neile, kes naudivad klassikalise Necromanceri stiili kombel surnute ülestõusmist ja oma armee täiustamist.

5. Monster High: Skulltimate Secrets – kogupere kummituslik seiklus

Klassikaline nukkude bränd Monster High on saanud uue videomängu nimega Skulltimate Secrets, kus mängija saab üheskoos Draculaura, Frankie Steini ja Clawdeen Wolfiga lahendada kooli kummituslikke mõistatusi.

Mäng on arendatud Petoons Studio poolt ning on saadaval kõigil suurematel platvormidel, sealhulgas Nintendo Switchil ja PC-l. See platvormer on ideaalne võimalus noorematele mängijatele veeta lõbusalt Halloweeni-aeg oma lemmiktegelaste seltsis.

6. REKA – metsade võlu ja nõiakunst

Berliini indie-mängustuudio Emberstorm Entertainment tõi sügisesse mängu REKA, mis avab müstilise nõiamaailma. Nõidust täis seiklus toimub sügavas metsas, kus mängija saab üles ehitada ja kaunistada oma jalgadel kõndivat maja ning aidata külaelanikke nende muredes. Uus Witching Hour uuendus lisab mängu hulga kõhedaid dekoratsioone, uue musta kassi kaaslase ja uued riietusvõimalused.

Selle sügise Halloween toob seega midagi kõigile – olgu sa küberpungifänn, luukerehordide juht või nõidade maailma avastaja. Nii et võta aega, tõmba kardinad ette ja sukeldu kummituslikesse mänguelamustesse.

