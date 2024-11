Kui keegi ütleb nutikell, siis ilmselt kerkivad esimesena silme ette Apple'i, Samsungi või mõne muu tuntud brändi mudelid, mis on täis nutifunktsioone ja on mõeldud igapäevaseks kaaslaseks. Kuid üks kell, mida inimesed liiga kergesti tähelepanuta jätavad, on Huawei Watch D2. See pole ehk kell, mida hakkame linnapildis massiliselt nägema, kuid arvestades selle potentsiaali vererõhu jälgimisel, väärib see palju enamat. See võib olla alahinnatud, kuid see on valmis päästma elusid.

Mis teeb Huawei Watch D2 nii eriliseks?

Huawei Watch D2 eristub paljudest teistest kelladest tänu oma sisseehitatud vererõhu monitooringu süsteemile. Kui tavapärased 24-tunnised vererõhu jälgimise seadmed on üsna suured, kohmakad ja ebamugavad, siis Watch D2 pakub diskreetset lahendust – kõik on kompaktselt randmel. Kellal on meditsiiniseadme sertifikaat ja selle täpsus jääb kõigest paariprotsendilise vea piiresse, võrreldes traditsiooniliste vererõhumõõturitega. Seega on see tehnoloogia, mis suudab usaldusväärselt jälgida vererõhku igapäevaelus, ilma et peaksid end suurte seadmetega vaevama.

Tõeline mängumuutja meditsiinis

Perearstikeskustel, tervishoiuasutustel ja ka üksikisikutel võiks olla suur huvi Huawei Watch D2 vastu, eriti kui on vaja pikaajalist vererõhu jälgimist. Kujuta ette – tänu oma suurusele ja kasutusmugavusele võiks see olla seade, mida tervishoiuasutused laenutavad patsientidele. Pikaajaline vererõhu jälgimine aitab arstidel paremini diagnoosida ja ennetada vererõhuprobleeme ning hinnata ravitulemusi reaalses elus. Samuti annab see inimestele endile võimaluse oma tervist paremini jälgida ja olla teadlik võimalikest riskidest.

Tehnoloogia, mis ei paista silma, kuid teeb oma töö

Tõenäoliselt ei hakka Huawei Watch D2 olema „moetoode”, mida noored massiliselt randmel kannavad. See pole klassikaline nutikell, mis on mõeldud ainult teavituste ja sõnumite jaoks.

Moetoote jaoks on see liiga raske, kohmakas ja ka mõnevõrra kallis oma ligi 400€ hinna juures.

Kuid funktsionaalsus ja tervisefunktsioonide mitmekesisus muudavad selle suurepäraseks tööriistaks neile, kellele on oluline oma tervise jälgimine ja elukvaliteedi parandamine. Lisaks vererõhu monitooringule pakub D2 ka EKG-d, südame löögisageduse, vere hapnikutaseme ja stressitaseme jälgimist – kõik olulised näitajad tervise seisukohast.

Seda nii Androidi kui puuvilja ökosüsteemis.

Mõõtes vererõhku iga 45min tagant kestab aku 24h. Normaalse koormuse juures kuni 6 päeva, on väga kõva sõna, arvestades, et keskmine nutikell kestab ca 2 ööpäeva.



Elupäästev diskreetsus

Huawei Watch D2 võib olla väike ja pealtnäha tagasihoidlik, kuid selles peitub elupäästev potentsiaal. Meditsiinilised seadmed kipuvad olema suured ja kohmakad – mõtle, milline erinevus oleks kanda randmel lihtsalt kella, mis suudab pakkuda sama informatsiooni kui suur vererõhu jälgimisseade. Seda igal pool, igal ajal, öösel kui päeval ning olles diskreetne nagu iga teine nutikell. See pole lihtsalt mugav, vaid see tähendab ka, et patsientide igapäevaelu on vähem häiritud, mis omakorda võib aidata kaasa täpsematele ja usaldusväärsematele tulemustele: Mõõtmine ei ole tüütu ega nõme tegevus.

Kokkuvõttes on Huawei Watch D2 ideaalne näide sellest, kuidas tehnoloogia võib olla alahinnatud, kuid samas pakkuda hindamatut väärtust. Kui oled või tead kedagi, kes vajab vererõhu pidevat jälgimist, siis tasub kindlasti vaadata selle kella poole – mitte ainult personaalse kasutuse jaoks, vaid ka potentsiaalseks tööriistaks tervishoiuasutustes.